Die B-Junioren des SV Horst 08 haben in der Bezirksliga den ersten Saisonsieg eingefahren. Sie gewannen das Gelsenkirchener Derby gegen SSV Buer II mit 2:0. Ihre älteren Vereinskollegen aus dem A-Junioren-Team müssen hingegen noch auf den ersten Dreier warten.

A-Junioren

BWW Langenbochum – SV Horst 08 4:2. Die Horster mussten ihre erste Niederlage hinnehmen, obwohl sie in Langenbochum einen glänzenden Start erwischten. Nach Toren von Michael Nkansah (7.) und Kaan Esad Etcioglu (9.) lagen sie früh mit 2:0 vorne, aber wie schon zwei Wochen zuvor in Gescher beruhigte dieser Vorsprung nicht. „Wir haben nach einer Viertelstunde leider das Fußballspielen eingestellt“, sagte Co-Trainer Gino Ciaramitaro.

Der Gastgeber kam noch vor der Pause zum Ausgleich (21., 26.) und legte in der zweiten Halbzeit zwei weitere Treffer nach (54., 79.). „Wir müssen es einfach mal hinkriegen, das Spiel nach einer 2:0-Führung für uns zu entscheiden“, forderte Gino Ciaramitaro.

B-Junioren

SC Obersprockhövel – SSV Buer 1:7. Die Bueraner haben ihre erste Niederlage gut verdaut. „Die Jungs haben Charakter gezeigt und sehr gut gekämpft“, lobte Co-Trainer Batuhan Türkmen nach dem 7:1-Sieg in Obersprockhövel. In der ersten Halbzeit waren die Bueraner, wie schon eine Woche zuvor beim 2:3 gegen den TSC Eintracht Dortmund, noch nicht so richtig wach. Nach dem 1:0 durch Toygar Mutluer (19.) mussten sie sechs Minuten vor der Pause den Ausgleich hinnehmen.

Nach der Pause waren die Rothosen jedoch nicht mehr aufzuhalten. Sie steigerten sich enorm und kamen mit schönen Spielzügen zu sechs weiteren Treffern, die sich auf Luca Kolaczek (45., 61.), Toygar Mutluer (64.), Youssef Semmo (65.) und Cenk Mustafa Güney (69., 76.) verteilten.

SV Horst 08 – SSV Buer II 2:0. Ausgerechnet im Derby gegen SSV Buer II riss die Negativserie der Horster U 17. „Wir haben endlich mal wieder Fußball gespielt“, stellte 08-Trainer Bernd Dittrich nach dem 2:0-Sieg seiner Mannschaft heraus. Trainer Steffen Dörpinghaus, der Bueraner Coach, war hingegen ziemlich geknickt. „Man kann nicht sagen, dass wir alles investiert haben, um dieses Spiel zu gewinnen“, meinte der ehemalige Horster nach dem Auftritt an seiner ehemaligen Wirkungsstätte.

„Bombastisch“ – so nannte Bernd Dittrich das, was seine Jungs vor der Pause zeigten. Durch Baran Kayali gingen sie bereits in der neunten Minute mit 1:0 in Führung . Mit diesem Ergebnis waren die Gäste zur Pause noch gut bedient. Sie hatten Glück, dass der Horster Moritz Stemmann einen Handelfmeter in die Wolken jagte (29.).

Bernd Dittrich: „Ich blicke jetzt wieder zuversichtlicher nach vorne“

In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Bueraner. Sie nahmen das Heft in die Hand, ohne dass jedoch etwas Zählbares heraussprang. Der SV Horst 08 setzte nach der Pause geduldig auf Konterfußball und hatte damit Erfolg. Baran Kayali machte mit seinem zweiten Treffer zwei Minuten vor Schluss den Deckel auf den verdienten Sieg des Gastgebers, bei dem zwei weitere Spieler herausstachen: Torhüter Khalil Omairat und Philip Dolczewski, der nach seinem Schienbeinbruch ein starkes Comeback im defensiven Mittelfeld gab.

„Ich blicke jetzt wieder zuversichtlicher nach vorne“, betonte Bernd Dittrich. Steffen Dörpinghaus bewahrte nach der Niederlage seines Teams ebenfalls den Blick für die Realität. „Ich habe mich durch den guten Saisonstart nicht blenden lassen“, teilte er mit. „Für unseren Jung-Jahrgang geht es einzig und allein um den Klassenerhalt.“

C-Junioren

SpVg Vreden – SSV Buer II 2:0. „Das war nicht unser Tag“, bekannte Buers Trainer Gianluca D’Acquisto. Vor allem die erste Viertelstunde gehörte nicht den Gästen. Nach Gegentoren in der siebten und 15. Minute lagen sie früh aufgrund individueller Fehler mit 0:2 zurück. An diesem Spielstand änderte sich nichts mehr, obwohl sich die SSV nach dem Doppelschock fangen konnte. Aber im Spiel nach vorne lief trotzdem nicht viel zusammen. Am Ende stand verdientermaßen die dritte Niederlage im dritten Auswärtsspiel.