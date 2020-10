Die A-Junioren der SSV Buer drehen nach 0:1 in Vreden auf

Die weite Tour an die Grenze zu den Niederlanden hat sich für die Fußball-A-Junioren der SSV Buer gelohnt. Die Rothosen gewannen das Nachholspiel in der Landesliga bei der noch sieglosen SpVgg Vreden deutlich mit 5:1. Sie vergrößerten damit den Vorsprung auf die vier Abstiegsplätze in der 13er Staffel.

Die Partie begann für die Gäste mit einem Nackenschlag. Nach zwölf Minuten lagen sie mit 0:1 zurück. „Die erste Viertelstunde war richtig schlecht von uns“, meinte SSV-Trainer Oktay Güney. „Aber nach dem Gegentreffer haben wir die Initiative ergriffen und waren klar überlegen. Am Ende haben wir sogar ein paar Tore zu wenig erzielt.“

Thomas Heße trifft nach der Pause zum 5:1-Endstand für die SSV Buer

Dank der Treffer von Berkant Karabulut (19.), Florian Weber (22.), Thomas Heße (30.) und Mehmet Erdal (45.) wandelte die SSV den Rückstand bis zur Pause in einen 4:1-Vorsprung um. Thomas Heße legte in der zweiten Hälfte zum 5:1-Endstand nach (84.).

„Wenn die Jungs das befolgen, was vom Trainer-Team vorgegeben wird, dann werden wir noch weitere erfolgreiche Spiele abliefern“, sagt Oktay Güney. Vielleicht schon am 28. Oktober, am Mittwoch in einer Woche. Dann haben die Bueraner um 18.30 Uhr in einer weiteren Nachholpartie den einen Punkt besseren TuS Haltern zu Gast. (mik)