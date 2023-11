Deswegen würde Werder-Fan Heidrich Schalke Punkte gönnen

Schalkes Spieler Luca Heidrich hat mit den Königsblauen in der Tischtennis-Verbandsliga einen Lauf.

Gelsenkirchen. Das Tischtennis-Ass hat mit Schalke in der Verbandsliga einen Lauf. Zusammen mit seinen Teamkollegen hofft er auch im Fußball auf die Wende.

Wenn Schalkes Tischtennis-Ass Thorsten Honefeld Punkte an die königsblauen Fußballer abgeben könnte, würde er wohl nicht lange mit der Wimper zucken. Honefeld ist glühender S04-Anhänger und fährt mit seinen Söhnen auch zu Auswärtsspielen des Kult-Klubs, der in der 2. Liga in dieser Saison meilenweit hinter seinen Ansprüchen herhinkt und sogar um den Klassenerhalt bangen muss.

Platz fünf gefestigt

Auch für das Tischtennis-Team von Schalke 04 sah es zu Saisonbeginn bedenklich aus, aber dann kam die Wende zum Positiven. Das 9:1 gegen den TTC Bottrop 47 war bereits der fünfte Erfolg in Serie. Schalke hat sich in der Tabelle mit 12:8 Punkten auf Platz fünf gefestigt und sich sieben Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz erarbeitet.

Bei Schalke an der Platte und beim Fußball auch auswärts dabei: Thorsten Honefeld. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Wir haben nie an uns gezweifelt und konnten den schwachen Start richtig einordnen. Bei uns kam zu keinem Zeitpunkt Panik auf“, sagt Schalkes Spieler Luca Heidrich. Der frühere Winz-Baaker drückt den S04-Fußballern ebenfalls die Daumen, auch wenn er im Gegensatz zu Teamkollege Honefeld kein Schalker durch und durch ist.

Heidrich ist eigentlich Werder-Fan

Heidrich: „Ich bin eigentlich Bremen-Fan. Als Spieler fand ich Miroslav Klose früher gut - und der hat damals in Bremen gespielt. So kommt der Bezug zu Werder. Mein kleines zweites Herz schlägt natürlich für Schalke. Wenn Schalke gegen Bremen spielt und es für Werder um nichts geht, dann würde ich dem S04 auch die Punkte gönnen. Natürlich drücke ich Schalke in der 2. Liga auch die Daumen, dass sie aus dieser Situation herauskommen. Der Verein ist mir keinesfalls egal. Das beschäftigt einen schon, zumal bei uns in der Tischtennis-Abteilung sonst alle Schalke-Fans sind.“

Heidrich & Co. vertreten die königsblauen Farben momentan ausgezeichnet in der Tischtennis-Verbandsliga. „Gegen den TTC Bottrop 47 haben wir richtig gut gespielt. Wir waren sehr zufrieden mit der Leistung und haben alles mitgenommen, was knapp war. Das Selbstvertrauen ist einfach. Ohne diesen Druck, unbedingt punkten zu müssen, macht es einfach viel mehr Spaß“, sagt Luca Heidrich.

TB Beckhausen kämpft

In eineinhalb Wochen geht es für Schalke in der Liga gegen den starken Tabellenvierten Post SV Oberhausen weiter. Heidrich: „Wir sind in der Außenseiterrolle, aber wir werden kämpfen und versuchen, dort etwas mitzunehmen.“

TB Beckhausens Routinier Reinhold Anton holte mit seinem Team den ersten Punkt der laufenden Saison. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der zweite Gelsenkirchener Verbandsliga-Vertreter TB Beckhausen feierte nach neun Niederlagen in Serie den ersten Teilerfolg. Der Turnerbund luchste Post SV Oberhausen ein 8:8 ab. Beckhausen lag bereits 6:8 hinten, fightete sich dann aber zum Ausgleich. Oliver Schneider verkürzte durch sein Einzel auf 7:8. Marcel Mann und Reinhold Anton stellten durch ihren Doppel-Erfolg auf Unentschieden. „Der Punkt war gut für den Kopf. Das Spiel hat gezeigt, dass wir mit unserer Mannschaft konkurrenzfähig sind“, bilanziert Marcel Mann.

