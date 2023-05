Deswegen bleibt der TB Beckhausen ohne Relegation drin

Das Tischtennis-Team des TB Beckhausen steht auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga an der Platte.

Riesenfreude beim TB Beckhausen! Der Tischtennis-Verbandsligist ist ohne Relegationsspiel gerettet.

Relegationsspiel wird gestrichen

Der TB hätte mit Marcel Mann, Reinhold Anton, Domenic Wolff, Klaus Krutz, Oliver Schneider und Robin Czyszewski normalerweise am kommenden Wochenende in einem Relegationsspiel gegen Petershagen-Friedewalde um seinen Verbandsliga-Platz kämpfen müssen, aber durch einen Mannschafts-Rückzug in einer oberen Spielklasse hat sich eine neue Situation ergeben. „Wir sind als Tabellensiebter jetzt definitiv weiter in der Verbandsliga dabei. Für uns ist das ein Riesenerfolg“, strahlt Beckhausens Mannschaftsführer Marcel Mann.

TB Beckhausen: Großer Aderlass im Sommer

Nach einem kräftigen Aderlass waren der TB als krasser Außenseiter in die Saison gestartet. „Wir haben die Fenster, die sich uns zum Punkten geboten haben, genutzt. Und wir haben es nach dieser Saison auch verdient, weiter Verbandsligist zu sein“, sagt Marcel Mann.

TB Beckhausen: Vorfreude auf Schalke-Duelle

Anfang Juni erfahren die Beckhausener, in welche der vier 12er-Staffeln sie für die neue Saison eingeteilt werden. Mann: „Es kann für uns Richtung Niederrhein, aber auch zu weiteren Fahrten Richtung Münsterland/Ostwestfalen gehen. Ich rechne damit, dass wir mit NRW-Liga-Absteiger Schalke 04 in eine Gruppe kommen. Zwei Derbys wären dann natürlich reizvoll.“

