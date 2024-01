Deshalb verliert der TB Beckhausen in Recklinghausen

Recklinghausen Eine 20:23-Pleite kassierte der TB Beckhausen in der Handball-Kreisliga bei der PSV Recklinghausen II. Was der Blick auf die Tabelle verrät.

Eine 20:23-Niederlage kassierte in der Handball-Kreisliga der TB Beckhausen bei der Zweitvertretung der PSV Recklinghausen. Sebastian Kreth, der Trainer der Gelsenkirchener, bezeichnete die Pleite unumwunden als verdient.

Letztlich scheiterte der TB an sich selbst. In der Anfangsphase der Partie leistete sich das Team etliche technische Fehler und Fehlwürfe, so dass es schon bald einem Rückstand von drei oder vier Toren hinterherrannte.

Die kämpferische Einstellung stimmte aber. Und so holte Beckhausen nach dem Seitenwechsel Tor um Tor auf. In der 37. Minute kam die Mannschaft zum Ausgleich - 13:13. Kreth: „Allerdings schlich sich ab diesem Zeitpunkt wieder der Fehlerteufel ein.“

Während der TBB zahlreiche Torchancen vergab, nutzte die PSV-Zweitvertretung dies aus und setzte sich abermals ab. Eine Viertelstunde vor Schluss lagen die Gastgeber mit 17:14 in Führung.

Nun tritt der Spitzenreiter beim TB Beckhausen an

Beckhausen nahm eine Auszeit. Kreth: „Der gewünschte erneute Hallo-Wach-Effekt und eine erneute Aufholjagd blieb aber aus.“ Am Ende stand ein 20:23. Es war die achte Saisonniederlage für den TBB, der mit nunmehr 8:18 Punkten den elften Platz belegt und nur einen beziehungsweise zwei Punkte Vorsprung vor den drei Teams am Tabellenende (SG Suderwich, Ruhrbogen Hattingen und Bochumer HC) aufweist. Allmählich wird es also brenzlig . . .

Zu allem Überfluss kommt am nächsten Spieltag der Tabellenführer nach Gelsenkirchen. Ausgetragen wird die Begegnung mit der SG Linden-Dahlhausen am Sonntag, 4. Februar, um 11 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule Berger Feld. Bange machen gilt aber nicht, in der Hinrunde mussten sich die Gelsenkirchener in Bochum lediglich mit 29:30 geschlagen geben. Der entscheidende Treffer fiel seinerzeit mit der Schlusssirene.

