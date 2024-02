Deshalb steht der TB Beckhausen jetzt unter Zugzwang

Gelsenkirchen Handball-Kreisligist TB Beckhausen bietet Spitzenreiter Linden-Dahlhausen bis zum Schluss Paroli. Warum der TTB dennoch leer ausgeht.

Es sollte nicht sein. Der abstiegsbedrohte Handball-Kreisligist TB Beckhausen lieferte Tabellenführer SG Linden-Dahlhausen einen großen Kampf. Am Ende mussten die Gelsenkirchener sich in der Halle am Berger Feld aber doch mit 29:33 (16:17) geschlagen geben.

Die Entscheidung über Sieg und Niederlage fiel erst in der Crunchtime. Zwischen der 56. und 58. Minute setzte sich nämlich der Spitzenreiter aus Bochum mit einem 3:0-Lauf von 29:28 auf 32:28 ab. Der TBB war geschlagen. „Am Ende haben wir es nicht geschafft, die Überraschung komplett zu machen“, stellte TBB-Trainer Sebastian Kreth fest. Verantwortlich dafür seien „sich häufende technische Fehler“ gewesen.

Die in Rot spielenden Gastgeber waren selbstbewusst in die Begegnung mit den favorisierten Bochumern gegangen. Schließlich hatten sie in der Hinrunde der SG Linden-Dahlhausen 60 Minuten lang Paroli bieten können und erst in letzter Sekunde verloren.

Und auch beim erneuten Aufeinandertreffen gelang es dem TB Beckhausen, die Partie dank einer guten Defensivarbeit und einer ebenfalls guten Angriffsleistung bis in die Schlussphase hinein ausgeglichen zu gestalten.

Applaus: Sebastian Kreth, der Trainer des TB Beckhausen, sah im Spiel gegen den Tabellenführer aus Bochum eine stark kämpfende und spielende Mannschaft. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

TB Beckhausen tritt nun bei einem Mitkonkurrenten im Abstiegskampf an

Tabellarisch hatte die Niederlage gegen die SG Li-Da für den TBB keine Auswirkungen. Das Team liegt, weil alle direkten Konkurrenten ebenfalls leer ausgegangen sind oder nicht angetreten ist (Bochumer HC), mit nunmehr 8:20 Punkten weiterhin auf dem drittletzten Platz.

Laut Trainer Sebastian Kreth steht Beckhausen jetzt gleichwohl unter Zugzwang. Klar, das nächste Spiel ist nämlich ein ganz wichtiges, der TBB stellt sich nämlich am Sonntag, 11. Februar, um 17 Uhr beim Tabellenneunten Westfalia Scherlebeck (11:17 Zähler) vor, also einem Rivalen, der auch noch um den Klassenerhalt kämpft.

