Deshalb ist der BC Grüner Tisch Buer nicht so ganz zufrieden

Bertlich. Der Billard-Club Grüner Tisch Buer schlägt die BG Coesfeld zwar mit 6:2, gegen gegen das Billard-Center Weywiesen II aber komplett leer aus.

Nicht ganz wie gewünscht verlief das erste Heim-Wochenende dieser Saison für den Billard-Club Grüner Tisch Buer 1931 in der 2. Dreiband-Bundesliga. Gleich im ersten Spiel gewannen die Bueraner zwar gegen eine starke BG Coesfeld mit 6:2. Einen Tag später gab es aber ein 2:6 gegen das ersatzgeschwächte Team des BC Weywiesen II, so dass der GT Buer auf Platz fünf abrutschte. Allerdings wurde der Abstand zu den Abstiegsrängen auf wenigstens zwei Punkte vergrößert.

Dass die beiden Spiele gegen Coesfeld und Weywiesen nicht einfach würden, war klar. Mit jeweils einem Unentschieden und somit zwei Punkten wäre man vielleicht schon zufrieden gewesen. Nun wurden es durch den Sieg gegen Coesfeld drei Zähler, aber gegen die Bottroper sprang gar nichts heraus.

Kersten Reinartz schlägt Jörg Ikenmeyer mit einem Durchschnitt von 1,250

Gegen die Münsterländer waren alle Partien hart umkämpft. Erst beim 40. Punkt konnte ein Spieler sicher sein, mindestens einen Zähler in der Tasche zu haben. Diese Erfahrung machte Kersten Reinartz. Er sah gegen Andreas Niehaus beim 35:17 schon wie der sichere Sieger aus, doch am Ende hatte er mit 39:40 das Nachsehen. Es sollten aber nur die Ehrenpunkte für Coesfeld sein, denn kurz zuvor gewann Stefan Hetzel knapp gegen den Niederländer Rob Lamboo und sorgte so für das 6:0, nachdem im ersten Durchgang Matthias Meske und Sebastian Rob in ebenso engen Matches die Oberhand behalten hatten.

Auch gegen das Billard-Center Weywiesen II hätte ein Sieg herausspringen können. Doch dieses Mal gewannen die Bottroper die engen Partien. Und so führten sie nach der ersten Runde mit 4:0. Matthias Meske war gegen Markus Wirgs ebenso knapp unterlegen wie Sebastian Rob gegen Dieter Müller. Doch noch war ein Punkt drin. Kersten Reinartz setzte sich auch mit einem Durchschnitt von 1,250 gegen Jörg Ikenmeyer durch. Allerdings unterlag Stefan Hetzel in einem spannenden Endspurt Uwe Klein.

Zum Start 2022 zwei Spiele gegen das sieglose Schlusslicht ABC Merklinde

Stefan Hetzel wusste auch nicht so richtig, wie er das Wochenende werten sollte. „Wie gewonnen, so zerronnen“, sagte er. „Gegen Coesfeld haben wir richtig gut gespielt, durch die Bank. Und einen Tag später war es eigentlich ein komplettes Versagen. Wenn Bottrop mit mehreren Leuten Ersatz kommt und wir nicht in der Lage sind, zumindest einen Punkt zu holen, dann ist man natürlich extrem enttäuscht.“

In zwei Wochen geht es in der 2. Dreiband-Bundesliga weiter. Am 8. und 9. Januar sind dann aber zwei Siege für GT Buer Pflicht, trifft man doch in zwei Spielen auf das noch sieglose Schlusslicht ABC Merklinde, das erst einen mageren Punkt auf dem Konto hat, zehn weniger als die Bueraner. „Wir müssen sehen, dass wir es gegen Merklinde wieder auf einen vernünftigen Weg bringen und wir wieder ein positives Gefühl bekommen“, sagt Stefan Hetzel. (sta)

So haben sie gespielt:

GT Buer – BG Coesfeld 6:2. Paarungen: Reinartz – Niehaus 39:40 (36 Aufnahmen), Hetzel – Lamboo 40:35 (38), Meske – Schertl 40:34 (39), Rob – Lässig 40:35 (41).

GT Buer – BC Weywiesen II 2:6. Paarungen: Reinartz – Ikenmeyer 40:33 (32), Hetzel – Klein 37:40 (41), Meske – Wirgs 33:40 (43), Rob – Müller 34:40 (49).

