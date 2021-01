Deshalb holt die U23 des FC Schalke 04 keinen neuen Torwart

Gelsenkirchen. Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 testen eine Woche vor dem Rückrunden-Start der Regionalliga gegen Preußen Münster. Barnes und Awassi zurück.

Corona-Pandemie, 40 Saisonspiele in der Regionalliga West. Das sind zwei Faktoren, die dazu führen, dass die Winterpause für die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 diesmal sehr kurz war. Eigentlich ist sie ausgefallen. „Seit vergangenen Samstag trainieren wir schon wieder“, sagt Torsten Fröhling, der Trainer des Regionalliga-Achten, vor dem Testspiel gegen den Ligarivalen SC Preußen Münster. Dieses wird am Sonntag (13 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen

Allerdings muss diese kurze Pause nicht zwingend ein Nachteil sein. „Die Jungs haben nicht so viel verloren“, sagt Torsten Fröhling, der sich mit seinem Team am 19. Dezember im Meisterschaftsspiel in Münster von den Preußen 1:1 getrennt hat. „Wir wollen in den Rhythmus kommen. Kein Training kann ein Spiel ersetzen.“

Noah Awassi kehrt nach seiner Leisten-Operation zurück

Für den einen oder anderen geht es am Sonntag aber auch darum, überhaupt mal wieder Spielpraxis zu sammeln. Torsten Fröhling denkt etwa an Joselpho Barnes, der lange verletzt war, und Noah Awassi nach dessen Leisten-Operation. „Das wussten wir schon im Sommer, haben es aber hinausgezögert“, erklärt Torsten Fröhling. So landete der 22-jährige Innenverteidiger erst nach dem 1:0-Sieg bei der U23 von Fortuna Düsseldorf – das war am Nikolaus-Tag – auf dem OP-Tisch. Doch auch für diejenigen, die zuletzt eher weniger Spielanteile hatten, soll die Münster-Testpartie als Möglichkeit dienen, sich zu präsentieren.

Auf einige Fußballer muss Torsten Fröhling aber noch verzichten: Björn Liebnau (Kreuzbandriss) und Daniel Kyerewaa (Schulter-Operation) werden in naher Zukunft keine Option sein. Das sieht bei Abdul Fesenmeyer indes etwas anders aus. „Er läuft schon“, sagt der Schalker Fußball-Lehrer. „Der Heilungsprozess ist gut. Aber es wird noch ein bisschen dauern.“ Fehlen wird wohl auch der Brasilianer Léo Scienza, der wegen Entzündungen zwei Eingriffe am großen Zeh hinter sich hat. „Das ist aufgebohrt worden“, sagt Torsten Fröhling. „Er passt momentan in keinen Schuh rein.“

Testspiele der Schalker A-Junioren sind abgesetzt worden

Nachdem Jannick Theißen die Königsblauen zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken verlassen hat, werden Sören Ahlers und Michael Zadach für den Rest der Saison das Torwart-Duo des Schalker U-23-Teams bilden. „Wir werden keinen weiteren Torhüter holen“, sagt Trainer Torsten Fröhling eine Woche vor dem Rückrunden-Start bei der U23 von Borussia Mönchengladbach (16. Januar, Samstag, 14 Uhr) und weist darauf hin, dass die U19 zurzeit ja keine Spiele habe. „Wir können uns“, sagt der 54-Jährige, „gegenseitig helfen.“

Laut Plan geht es für die Schalker A-Junioren am 31. Januar (Sonntag, 11 Uhr) in der U-19-Bundesliga mit der Partie gegen Rot-Weiss Essen weiter. Allerdings muss der Deutsche Fußball-Bund noch entscheiden, ob tatsächlich wieder gespielt wird. Die für den morgigen Sonntag beim 1. FC Köln sowie für den 23. Januar in Rheda-Wiedenbrück gegen Hannover 96 geplanten Testspiele sind jedenfalls abgesetzt worden.

