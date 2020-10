Der SV Horst 08 schaut nicht auf den Tabellenstand

Nach der Zwangspause am vergangenen Wochenende greift der SV Horst 08 an diesem Sonntag in der Fußball-Landesliga wieder ins Geschehen ein. Und das mit durchaus verlockenden Aussichten auf einen weiteren Erfolg. Die Schwarz-Weißen sind ab 15 Uhr zu Gast auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Brandheide in Castrop-Rauxel, um sich dort mit dem FC Frohlinde zu messen – also mit dem Tabellendrittletzten, der aus den bisherigen fünf Spielen nur zwei Punkte geholt hat.

„Der FC Frohlinde ist sicherlich mit größeren Ansprüchen in die Saison gestartet und hinkt den eigenen Erwartungen jetzt hinterher“, sagt 08-Trainer Jens Grembowietz. „Wir sollten uns deshalb nicht vom Tabellenstand blenden lassen, sondern vorsichtig damit umgehen. Die Frohlinder haben immer noch eine gute Mannschaft.“

Personelle Situation hat sich verbessert

Die Horster haben die Möglichkeit, auf einen einstelligen Tabellenplatz zurückzukehren. „Wir müssen unser Ding durchziehen“, fordert ihr Coach. „Wir müssen an unsere Leistung beim 2:0-Sieg vor zwei Wochen in Kaiserau anknüpfen und noch eine Schüppe drauflegen. Dann sollten wir die Chance haben, auch aus Frohlinde etwas mitzunehmen.“

Zwei Spiele in Folge ohne Niederlagen haben dazu beigetragen, dass die Horster derzeit gute Stimmung an den Tag legen und zuversichtlich nach vorne blicken, zumal sich die personelle Situation nicht nur wegen des Zugangs von Murat Yildirim verbessert hat. Ali Serhan und Christian Melchner sind wieder einsatzfähig und vielleicht auch Oskar Skrzecz und Mohamed Bouachria. Gökhan Yavuz fällt hingegen aus. Er hat sich am vergangenen Sonntag im Spiel der zweiten Mannschaft (10:0 gegen Kickers Ückendorf) am Sprunggelenk verletzt. (mik)