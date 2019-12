Horst. „Wir wollen in der nächsten Saison mit der zweiten Mannschaft neu in der Kreisliga A starten“, sagt Horst-08-Vorstandsmitglied Helmut Lauschus.

Der SV Horst 08 meldet seine zweite Mannschaft ab

So überraschend kam die Nachricht nicht mehr. Aber sie ist trotzdem nicht minder traurig für den Amateurfußball in Gelsenkirchen: Der SV Horst 08 meldete seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb der Fußball-Bezirksliga ab und steht als erster Absteiger fest. Alle Partien mit Beteiligung der Horster wurden aus der Wertung genommen. Nennenswerte Auswirkungen auf die Tabelle der Staffel 9 hat das nicht, denn die Null-Achter haben ihre bisherigen Spiele ausnahmslos verloren.

Der Rückzug der Horster hatte sich angedeutet. Bereits zum letzten Spiel vor der Winterpause traten sie nicht mehr an, weil sie nicht genügend Spieler zusammenbekamen. Der SV Vestia Disteln erhielt die Punkte kampflos. Die Staffel 9 setzt ihren Spielbetrieb nach der Winterpause ab dem 16. Februar mit nur noch 14 Mannschaften fort. Neben den Horstern wird nur noch ein weiterer sportlicher Absteiger gesucht.

Nach 16 Spielen null Punkte

Die Horster waren mit ihrer Zweitvertretung in der Saison 2017/18 unter Franco Busu als Trainer erstmals in die Bezirksliga aufgestiegen und erreichten sie einen respektablen elften Platz. Vor dieser Saison mussten sie einige Leistungsträger abgeben. Dennoch hätte niemand für möglich gehalten, dass sie zum Prügelknaben der Liga mutieren. Nach 16 Spielen standen immer noch null Punkte auf dem Konto. Schlimmer noch: Die Moral des Teams ließ immer mehr nach. Zuletzt waren nur noch drei oder vier Spieler beim Training. Gianluca Rapisardi, der Coach, kündigte frühzeitig an, dass er im neuen Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen werde.

Jetzt also der Schlussstrich. Am 27. Dezember informierte Null-Acht den Staffelleiter schriftlich über den Rückzug. „Wir wollen in der nächsten Saison mit der zweiten Mannschaft neu in der Kreisliga A starten“, sagt 08-Vorstandsmitglied Helmut Lauschus. Ambitionen, mit der Zweiten in den überkreislichen Bereich zurückzukehren, haben die Horster nicht. Das 6:1 bei BG Schwerin am 19. Mai wird wohl ihr letzter Sieg außerhalb des Fußballkreises bleiben.