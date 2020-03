Der SSV Buer gelingt die nächste Überraschung

Buer. Die Bueraner B-Junioren besiegen in der zweiten Westfalenpokalrunde die zwei Klassen höher spielende TSG Sprockhövel an der Löchterheide mit 2:1.

Die U17 der SSV Buer hat derzeit einen Lauf. Nach dem 7:0 gegen den FC Brünninghausen in der Bezirksliga überzeugte der Fußball-Nachwuchs der Nordstädter auch im Wettbewerb um den B-Junioren-Westfalenpokal. Die Rothosen besiegten in der zweiten Runde den zwei Klassen höher spielenden Westfalenliga-Vierten TSG Sprockhövel mit 2:1 und zogen überraschend ins Achtelfinale ein, wo sie voraussichtlich am 18. März den Landesligisten SC Münster 08 zu Gast haben werden.

„Saarbrücken hat es vorgemacht, wie es im Pokal geht“, teilte SSV-Trainer Carsten Weber freudestrahlend mit. Seine Jungs nahmen von der ersten Minute den scheinbar ungleichen Kampf an. Mit dem nötigen Selbstbewusstsein ausgestattet gingen sie nach zwölf Minuten durch Thomas Heße auf Vorarbeit von Florian Weber mit 1:0 in Führung. Der Gast aus dem Bergischen hatte unmittelbar vor der Pause die große Chance zum Ausgleich, er scheiterte allerdings mit einem Foulelfmeter an SSV-Torwart Jean Paul Temime.

Sidney Serge Tekoe erhöhte in der Schlussphase auf 2:0 (72.). Danach versuchten die Bueraner, diesen Vorsprung mit Mann und Mann zu verteidigen. Sie bekamen zwar einen Gegentreffer (72.), aber am Ende durften sie sich über einen nicht unbedingt erwarteten Erfolg freuen.