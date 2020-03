Gelsenkirchen. Der Handballverband Westfalen teilt am Donnerstagnachmittag mit, dass der Seniorenspielbetrieb bis zum 19. April ausgesetzt wird.

Die Auswirkungen und Folgen des Corona-Virus sind derzeit überall zu spüren – nicht nur im täglichen Leben, sondern natürlich auch im Sport. Es wird immer mehr Geisterspiele geben, aber auch Absagen ganzer Spieltage oder die Absage der gesamten Rest-Saison in einzelnen Sportarten sind nicht mehr abwegig.

Auch in Gelsenkirchen ändern sich täglich oder sogar stündlich die Meldungen. Das Derby der Fußball-Regionalliga West zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 des FC Schalke 04 wurde nun auch abgesagt und wird nicht am kommenden Samstag, 14. März (14 Uhr), im Stadion Essen angepfiffen. RWE setzt damit eine Verfügung der Stadt Essen um.

Schalkes gegen Gladbeck fällt aus

Im Handball sollte das Oberliga-Derby zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Gladbeck, das für eine vielleicht volle Schürenkamp-Halle gesorgt hätte, vor leeren Rängen stattfinden. Doch am Donnerstagnachmittag teilte der Handballverband Westfalen mit, dass der Seniorenspielbetrieb bis zum 19. April ausgesetzt wird. Das Schalker Spiel gegen Gladbeck fällt damit erst einmal aus. Der Spielbetrieb im Kinder- und Jugendbereich wurde ab Donnerstag, 12. März, 16 Uhr, sogar für den Rest der Saison 2019/2020 eingestellt.

Die American Footballer der Gelsenkirchen Devils reagierten ebenfalls und trafen Maßnahmen. Die Testspiele der U19 und der Seniors am 5. April gegen die Krefeld Ravens wurden vom Verband abgesagt. Das Training findet unter strengen Hygienevorschriften statt. Ob und wann die Ligaspiele starten und in welcher Form, wird der Verband am 21. April entscheiden. Dann setzen sich die Verantwortlichen zusammen und versuchen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen.

„Es sind schwere Entscheidungen, die jetzt gefällt werden müssen. Wir möchten unsere Spieler und Coaches ungerne einschränken, lieben wir doch alle diesen Sport sehr. Jedoch müssen wir auch vernünftig sein und Verantwortung übernehmen“, sagt der 1. Vorsitzende der Devils, Sven Kicza. „Wenn wir die Verbreitung verlangsamen oder gegebenenfalls verhindern können, haben wir schon das Wichtigste erreicht.“

Absagen von Veranstaltungen in Gelsenkirchen im Überblick:

Erler SV 08: Jahreshauptversammlung, 13. März.

29. Horster Nachwuchsschwimmfest im Zentralbad, 22. März.

TGÜ Gelsenkirchen: Jahreshauptversammlung, 29. März.

Fußball-Hallenmasters-Turnier für Schulmannschaften an der Gesamtschule Berger Feld, 1. April.