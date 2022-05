Der Schalke-Triumph über den VfB Stuttgart mit vielen Fotos

Gelsenkirchen. Nach 20 Jahren ist ein Schalker U-17-Team wieder Deutscher Meister. Hier gibt’s viele Fotos vom 4:3 nach Elfmeterschießen über den VfB Stuttgart.

Die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 haben ihre über weite Strecken herausragende Saison gekrönt und dürfen sich Deutscher Meister 2022 nennen. Im Finale hat die Mannschaft von Trainer Onur Cinel den VfB Stuttgart am Sonntag im Parkstadion vor mehr als 3000 Zuschauern nach Elfmeterschießen mit 4:3 bezwungen – 0:0 nach 40 Minuten, 1:1 nach 80 Minuten und auch 1:1 nach 100 Minuten.

Damit haben die königsblauen B-Junioren schon ihren dritten Titel in dieser Saison geholt: Nach dem Sieg im NRW-Ligapokal, dem 2:1-Sieg über Borussia Dortmund dank der Treffer von Philip Buczkowski und U-17-Nationalspieler Armend Likaj am 4. September, sicherten sich die Schalker U-17-Kicker Platz eins in der Bundesliga-Staffel West vor Fortuna Düsseldorf und damit die Westdeutsche Meisterschaft. Und nun sind sie auch Deutscher Meister.

Sebastian Westerhoff trifft gegen den VfB Stuttgart zweimal für Schalke

Das war einem Schalker B-Junioren-Team zuletzt vor 20 Jahren geglückt – mit Trainer Manfred Dubski. Im Finale gegen den VfB Stuttgart, das am 6. Juli 2002 in der Glückauf-Kampfbahn ausgetragen wurde und das 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, setzten sich die Königsblauen nach Verlängerung mit 3:1 durch. Die Treffer erzielten Sebastian Westerhoff (36.), Markus Kärcher für den VfB (68.), in dessen Reihen unter anderem auch der spätere Nationalstürmer Mario Gómez stand, Michael Delura (96.) und erneut Sebastian Westerhoff (100.), der heute Trainer des Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel ist.

Für ihren vierten Titel müssen die aktuellen Schalker B-Junioren noch etwas tun. Im Halbfinale des Westfalenpokals treffen sie am Mittwochabend (11. Mai, 18.30 Uhr) auf den SC Preußen Münster, gegen den sie in der vergangenen Bundesliga-Saison ihre einzige Niederlage kassiert haben (1:2 am 3. April). Der erste Endspiel-Teilnehmer steht bereits fest. Es ist der VfL Bochum, der sich in seinem Halbfinale mit 5:1 gegen Borussia Dortmund durchgesetzt hat.

