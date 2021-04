Der Schalke-Absturz tut Hamit Altintop in der Seele weh

Istanbul. „Es ist leider das große Thema der vergangenen 15 Jahre: Seit Rudi Assauer weg ist, wurden viel zu viele Fehler gemacht“, sagt Hamit Altintop.

Der bevorstehende vierte Abstieg des FC Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga beschäftigt viele Ehemalige der Königsblauen. Zu ihnen gehört auch Hamit Altintop, der gebürtige Gelsenkirchener.

„Das tut mir in der Seele weh und ist einfach traurig, was da passiert. Mit so einem Potenzial ist das nicht akzeptabel“, hat er im Interview mit der Bild-Zeitung gesagt und auf die Probleme des Hamburger SV in der 2. Bundesliga verwiesen, der auch in dieser Saison um die Rückkehr ins Oberhaus bangen muss.

„Es ist leider das große Thema der vergangenen 15 Jahre: Seit Rudi Assauer weg ist, wurden viel zu viele Fehler gemacht“, sagt Hamit Altintop, der 192 Bundesliga-Spiele bestritten hat – 113 für den FC Schalke 04, 63 für den FC Bayern München und 16 für den SV Darmstadt 98.

Dass die Königsblauen, die am vergangenen Sonntag beim 1:0 gegen den FC Augsburg im 28. Saisonspiel erst ihren zweiten Sieg gefeiert haben, noch weiter abstürzen, glaubt Hamit Altintop nicht. „So ein Verein“, meint er, „wird nicht einfach so durchgereicht!“

Hamit Altintop: „Als Gelsenkirchener Jung würde ich natürlich mit anpacken“

Aktuell fungiert Hamit Altintop, der 84-mal das Trikot der türkischen Nationalmannschaft getragen und mit dieser 2008 bei der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz im Halbfinale gestanden hat (2:3 in Basel gegen Deutschland), als Botschafter für das Champions-League-Finale in Istanbul.

Und das ehemalige Mittelfeld-Ass der Königsblauen wäre bereit, seinem ehemaligen Verein zu helfen. „Bisher ist keiner auf mich zugekommen“, sagt der 38-Jährige, der seine Karriere einst gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Halil bei der DJK Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd begonnen hat, ehe er über die Stationen DJK TuS Rotthausen und SG Wattenscheid 09 im Jahr 2003 beim FC Schalke 04 gelandet ist. „Aber als Gelsenkirchener Jung“, betont er, „würde ich natürlich mit anpacken.“ (AHa/dpa)