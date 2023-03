Der SC Hassel holt sich beim Spitzenreiter acht Stück ab

Herten. Der Gelsenkirchener Fußball-Bezirksligist SC Hassel geht mit 3:8 unter. Das sagen der Abteilungsleiter und der Trainer nach dem Herten-Ausflug.

Das Hoch des SC Hassel in der Fußball-Bezirksliga bekam an diesem Sonntag einen kleinen Dämpfer. Die Grün-Weißen aus Gelsenkirchen mussten sich in der Rückrunde erstmals geschlagen geben, sie verloren beim Tabellenführer SV Vestia Disteln auch in der Höhe verdient mit 3:8 und erfuhren später, dass die Konkurrenten im Abstiegskampf fleißig Punkte gesammelt haben.

Abteilungsleiter Jörg Böving hatte ohnehin nicht mit einem Erfolg an der Fritz-Erler-Straße in Disteln gerechnet. Deshalb hakte er die Klatsche schnell ab. „Vestia ist eine Klasse für sich“, meinte er. „Wir waren in der Abwehr nicht so fit wie in den Spielen zuvor. Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen. Die Punkte zum Klassenerhalt müssen wir uns gegen andere Teams holen.“

Bilal Gürdal und Abderrahim Admani treffen für den SC Hassel zum 2:8 und 3:8

Die Hasseler lagen bereits zur Pause mit 1:5 zurück, später sogar mit 1:8. Dass sie in der Schlussphase durch Bilal Gürdal und Abderrahim Admani noch etwas Ergeb­niskosmetik betreiben konnten, spielte keine Rolle mehr. „Wir haben einfach keine Zweikämpfe angenommen“, räumte Hassels Trainer Enis Ayyildiz ein. „Vestia Disteln ist eine überragende Mannschaft. Da kennt jeder die Laufwege des anderen.“

Tore: 1:0, 3:1, 5:1 Philipp Müller (5., 32., 38.), 2:0 Felix Altehage (9.), 2:1 Melih Tekin (16.), 4:1, 6:1, 8:1 Yannick Goecke (34., 46., 62.), 7:1 Thomas Kühlkamp (55.), 8:2 Bilal Gürdal (82.), 8:3 Abderrahim Admani (84.).

SC Hassel: Klein, Birbir, Avci, Bu. Uysal, Tiska (54. Kiymaz), Ba. Uysal (67. Cinar), Racovita (46. Admani), Tekin (71. Jalali), Ulu, Gürdal, Dennstädt (46. Tiron). (mik)

