Die aktuelle Saison in der Fußball-Bezirksliga ist für den SC Hassel so gut wie gelaufen. Es sind zwar noch zehn Begegnungen zu absolvieren, aber bei 17 Punkten Vorsprung auf die SG Suderwich auf dem einzigen sportlichen Abstiegsplatz und 23 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Erler SV 08 haben die Grün-Weißen frühzeitig die Gewissheit, dass sie auch ab Juli achtklassig sein dürfen. Deshalb planen sie bereits jetzt intensiv die nächste Spielzeit.

„Zwei Jahre nach dem freiwilligen Rückzug in die Bezirksliga werden wir nochmals einen Umbruch einleiten müssen. Es kommt noch mal Bewegung rein“, sagt Trainer Tim Kochanetzki, der in der Winterpause gemeinsam mit seinem langjährigen Assistenten Andreas Hülsmann die Zusage für eine weitere Saison am Lüttinghof gegeben hat.

Nicht alle Spieler aus dem aktuellen Kader werden dem Duo folgen. Besonders schmerzt der Abgang von Spielführer Ruben-Emilio Occhiuzzo. Der Denker und Lenker im defensiven Mittelfeld kehrt zur SSV Buer zurück, wo er bis vor zwei Jahren in der zweiten Mannschaft kickte. „Das tut natürlich weh, aber dieses Beispiel zeigt auch, dass man sich bei uns von einem Kreisliga-A- zu einem Landesliga-Spieler weiterentwickeln kann“, sagt Tim Kochanetzki. Als zweiter Abgang steht Sven Bödiger fest. Er wechselt zum SV Hessler 06.

Zehn andere Akteure haben hingegen signalisiert, dass sie dem SC Hassel die Treue halten wollen: Maurice Hövel, Haris Imsirovic, Fabian Krieger, Seldin Malkoc, Bural Uysal, Jannik Lambertz, Marcel Winkler, Marco Jeremias, Domenico Di Bari und Torhüter Christian Bosnjak. „Drei weitere Spieler überlegen noch. Mit ihnen sind die Gespräche nicht abgeschlossen“, teilt Tim Kochanetzki mit.

Drei externe Zugänge stehen fest

Zudem haben die Hasseler drei externe Zugänge fest an der Angel. „Aus Rücksicht auf die abgebenden Vereine werden wir aber noch keine Namen nennen“, sagt der Coach. Es ist jedoch durchgesickert, dass es sich dabei um zwei Spieler eines Gelsenkirchener Landesligisten und um einen A-Junioren-Spieler aus dem Raum Recklinghausen handeln soll.

Diese drei Spieler sollen nicht die einzigen auf der Liste der Neuverpflichtungen bleiben. „Wir sind tagtäglich im Gespräch mit potenziellen Zugängen“, berichtet Tim Kochanetzki.

In sein Beuteschema passen vor allem junge Spieler, die gut ausgebildet sind und eine Perspektive haben. Sein Appell, der sich mangels eines eigenen Unterbaus vor allem an die Nachwuchskräfte der SSV Buer und des SV Horst 08 richten könnte: „Bevor jemand in einer zweiten Mannschaft landet, sollte er mit uns sprechen und einen Termin für ein Probetraining vereinbaren.“

Dass es nach Rang drei im Vorjahr jetzt nicht ganz so gut läuft für den SC Hassel, überrascht Tim Kochanetzki nicht sonderlich. „Es war mir schon vorher klar, dass die zweite Saison schwieriger würde“, sagt er. Aber mittel- und langfristig möchte er mit seiner Mannschaft nicht im Tabellenmittelfeld um die goldene Ananas spielen.

Finanziell und sportlich konsolidieren

„Unser Anspruch kann nur sein, nicht nur junge Spieler weiterzuentwickeln, sondern auch, uns dauerhaft in den Top drei zu etablieren“, kündigt er an. Von einem Aufstieg in die Landesliga will er aktuell allerdings noch nichts wissen. „Das vorrangige Ziel des SC Hassel ist, sich finanziell und sportlich zu konsolidieren“, betont er. „Wir sind nicht der Verein, der mit Geld nur so um sich werfen kann. Wir wollen nachhaltig etwas auf die Beine stellen.“