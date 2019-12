Der Heimknoten bei YEG Hassel platzt endlich

Mesut Özkaya gehört eigentlich zu den ruhigeren Vertretern beim Fußball-Westfalenligisten YEG Hassel. Doch als am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Iserlohn der Schlusspfiff ertönt, kann auch der Mittelfeldstratege seine Emotionen nicht mehr zurückhalten. Sein lautes „Jaaaa“ ist über den ganzen Platz zu hören und zeigt, wie viele Steine ihm nach dem wichtigen 1:0-Sieg vom Herz gefallen sind. Die weiterhin an letzter Stelle rangierenden Hasseler verkürzen den Rückstand auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte. Und das genau an dem Ort, an dem die Grün-Weißen bisher nur zwei mickrige Zähler geholt haben: am heimischen Lüttinghof.

Ausgerechnet im letzten Heimspiel dieser bislang so enttäuschenden Hinrunde beglückten die Schützlinge von Trainer Ali Durmaz ihre Zuschauer mit dem ersten Heimsieg. „Das war eine starke Mannschaftsleistung, vor allem in der Verteidigung gegen den Ball. Die Jungs haben gekämpft bis zum Umfallen. Der Sieg ist deshalb hochverdient“, freute sich Trainer Ali Durmaz über den Erfolg, der den Heimknoten platzen ließ.

Seyit Ersoy scheitert vom Elfmeterpunkt

Dass diesmal der zweite Saisondreier möglich sein könnte, merkte er bereits früh: „Wir haben, abgesehen von einigen Schüssen aus der zweiten Reihe, schon in der ersten Hälfte kaum etwas zugelassen. Im Laufe des Spiels haben wir uns dann mehr und mehr ein Übergewicht im Mittelfeld erarbeitet. Das hat mir das Gefühl gegeben, dass heute ein Sieg drin ist.“ Bis er auch zum ersten Mal jubeln konnte, dauerte es aber ziemlich lange. Das lag unter anderem daran, dass Seyit Ersoy in Halbzeit eins mit einem an Faruk Gülgün verursachten Foulelfmeter an Iserlohns Keeper Alexander Schmale gescheitert war (20.). Im zweiten Durchgang hatten Fatih Yamac (50.), erneut Ersoy (55.) und Mesut Özkaya (71.) noch weitere Gelegenheiten, ins Netz traf aber nur der eingewechselte Ahmet Tarik Tosun in der 68. Minute per Kopf, und zwar nach einer Flanke von Mesut Özkaya.

Zittrig wurde es trotz des knappen Vorsprungs – im Gegensatz zu manch anderen Spielen in dieser Saison – allerdings nicht mehr. „Iserlohn hat nach dem Rückstand viel mit langen Bällen gearbeitet. Die haben wir aber gut verteidigt. Man hatte nicht das Gefühl, dass die Partie noch kippen könnte“, lobte Ali Durmaz. Groß war die Erleichterung nach dem Schlusspfiff dennoch. „Die Jungs haben sich alle umarmt. Da sind schon viele Kilos vom Herzen gefallen“, sagte auch Ali Durmaz. Gleichzeitig warnte er jedoch davor, sich mit dem Dreier zufriedenzugeben. „Wir haben zwar wichtige drei Punkte geholt, sind aber weiterhin Letzter. Wir haben noch nichts erreicht und müssen weiter so hart arbeiten“, forderte er. Am Sonntag werden gegen die DJK TuS Hordel die letzten drei Zähler dieses Jahres vergeben. Gerne mit einem weiteren Jubelschrei von Mesut Özkaya.

Tor: 1:0 Ahmet Tarik Tosun (68.).

YEG Hassel: Keser – E. Kodaman, Özgen, Ersoy (90. Göktas), Durmus (80. Akbaba), Yamac (84. Özcan), Gülgün, Celen (46. Tosun), Turhal, Esen, Özkaya.