FC Schalke 04 Der FC Schalke 04 verliert Torwart-Talent an Drittligisten

Gelsenkirchen. Nach nur knapp vier Monaten ist die Schalker Knappenschmiede ein Torwart-Talent auch schon wieder los: Jannick Theißen wechselt in die 3. Liga.

Das war ein kurzes Gastspiel beim FC Schalke 04. Nach nur knapp vier Monaten verlässt Jannick Theißen die Königsblauen schon wieder. Der 23-jährige Schlussmann, der im September 2020 zur Schalker U-23-Mannschaft gestoßen ist, nachdem Erdem Canpolat Gelsenkirchen Richtung Kasımpaşa Istanbul in die türkische Süper Lig verließ, wechselt mit sofortiger Wirkung zum 1. FC Saarbrücken, dem Tabellenvierten der 3. Liga.

Jannick Theißen, der gebürtige Aachener, hat in dieser Regionalliga-Saison 13 Spiele für die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling bestritten. Sein Vertrag in der Knappenschmiede war ursprünglich bis zum 30. Juni 2021 datiert.

Mehr zum Gelsenkirchener Lokalsport:

Jahresrückblick: Das Beste kommt in Gelsenkirchen 2020 zum Schluss

Serie A: Der ehemalige Schalker Weston McKennie trifft für Juventus

Unterstützung: Volksbank hilft dem Jugendsport mit 10.000 Euro

E-Sport: Der SC Hassel will bei Fifa groß rauskommen

Somit ist aus dem Trio des Regionalliga-Tabellenachten, der am kommenden Sonntag (10. Januar, 13 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen seinen Liga-Rivalen SC Preußen Münster testen und am 16. Januar (Samstag, 14 Uhr) bei der U23 von Borussia Mönchengladbach in die Rückrunde starten wird, ein Duo geworden: Sören Ahlers und Michael Zadach.

Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger freut sich auf Jannick Theißen

Der 1. FC Saarbrücken hat damit auf die Verletzung von Ramon Castellucci reagiert, der seit geraumer Zeit mit einer Fraktur am Wadenbein zu kämpfen hat und noch einige Wochen ausfallen wird. Seinen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/21 hat Jannick Theißen heute punktgenau an seinem 23. Geburtstag unterschrieben. Bereits im Sommer hatte sich der Keeper einmal bei dem Verein vorgestellt, dessen Sportdirektor der ehemalige Schalker Jürgen Luginger ist.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Aufgrund der Verletzung von Ramon sahen wir die Notwendigkeit, zusätzlich noch einen guten Torwart zu verpflichten, der neben einem sehr guten Torwartspiel auch unter die U-23-Regelung fällt“, wird Jürgen Luginger auf der Internet-Seite des 1. FC Saarbrücken zitiert. „Darüber hinaus durften wir uns in der Saisonvorbereitung bereits ein Bild von Jannick machen. Leider kam damals keine Verpflichtung aus unterschiedlichsten Gründen zu Stande. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn nun bei uns begrüßen können.“

Und was sagt Jannick Theißen? „Es ist schön, dass es im zweiten Anlauf mit dem Wechsel zum 1. FC Saarbrücken geklappt hat. Ich durfte die Mannschaft ja bereits in der Vorbereitung näher kennenlernen und freue mich darauf, nun Teil dieser tollen Truppe zu sein.“

Alle Artikel zum Gelsenkirchener Lokalsport finden Sie hier.

Alle Artikel über den FC Schalke 04 finden Sie hier.