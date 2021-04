Der FC Schalke 04 testet ein 15-jähriges Juwel aus Polen

Gelsenkirchen. Tomasz Walczak stellt sich in diesen Tagen bei Schalke 04 vor. Er ist Jahrgang 2005 und wäre in der neuen Saison in seinem zweiten B-Jugend-Jahr.

Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 bastelt intensiv an der kommenden Saison, nachdem die laufende nach nur wenigen Spielen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie vor der Annullierung steht scheint – auch wenn der Deutsche Fußball-Bund die Saison in den A- und B-Junioren-Bundesligen noch nicht abgebrochen hat. „Die Entscheidung ist noch nicht endgültig, für mich aber schon“, sagt Schalkes U-19-Trainer Norbert Elgert im WAZ-Gespräch.

Der Trainer der U 19 des FC Schalke 04 konzentriert sich bereits jetzt auf die Saison 2021/22. „Ich hoffe, dass wir eine ganz normale Vorbereitung haben werden“, sagt Norbert Elgert, „Ich weiß nicht warum, aber ich glaube daran.“ Eine sehr wichtige Aufgabe mit Blick auf die kommende Spielzeit werde es sein, die großen Wettkampfdefizite der Spieler auszugleichen.

Tomasz Walczak gefällt es in der Schalker Knappenschmiede

Drei neue Spieler für die königsblauen A-Junioren sind bereits bekannt: Luis Klein von RB Leipzig ist bereits beim Elgert-Team gelandet und auch schon spielberechtigt. Zur neuen Saison stoßen Keke Topp vom SV Werder Bremen und Nicholas Engels vom FSV Mainz 05 dazu.

Ein neuer Spieler für die B-Junioren könnte Tomasz Walczak werden, der in seinem Heimatland Polen als Juwel gilt und aktuell für den Warschauer Verein FCB Escola Varsovia kickt. Der 15-Jährige, der Jahrgang 2005 ist und somit in der neuen Saison in seinem zweiten B-Junioren-Jahr wäre, stellt sich zurzeit beim FC Schalke 04 vor und hat beim internen Testspiel des 2005er gegen den 2006er Jahrgang, berichtet der Reviersport, drei Treffer zum 6:0-Sieg erzielt.

„Er hat das bisher richtig gut gemacht. Einige Einheiten stehen hier auf Schalke noch bevor. Mal schauen, was am Ende dabei herauskommen wird. Auf jeden Fall gefällt es Tomasz in der Knappenschmiede“, hat Michael Kosciewicz, Tomasz Walczaks Berater, am Donnerstag dem Reviersport gesagt. (AHa)