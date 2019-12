Der Erler SV 08 will den dunklen Scholz-Fleck ausradieren

Der SC Hassel ist am letzten Spieltag dieses Jahres spielfrei und befindet sich bereits in der Winterpause. Die drei anderen Fußball-Bezirksligisten aus Gelsenkirchen treten an diesem Sonntag auswärts an.

BV Rentfort – Erler SV 08

Der Erler SV 08 kann und möchte das Sahnehäubchen auf ein überragendes Halbjahr setzen. Von den bisherigen 15 Partien hat der Vorjahresfünfte 13 gewonnen und keine einzige verloren. Wer wird Erles erster Bezwinger sein? Vielleicht der BV Rentfort, bei dem der ESV 08 an diesem Sonntag zu Gast sein wird?

Abwegig ist das nicht, denn die Gladbecker sind als Tabellenvierter alles andere als Laufkundschaft. Das Hinspiel am Forsthaus haben sie nur knapp mit 1:2 verloren. Und an der Hegestraße in Rentfort hat der Erler SV 08, zumindest in den bisherigen dreieinhalb Jahren unter Hartmut Scholz als Coach, noch nichts ernten können.

Hartmut Scholz möchte diesen dunklen Fleck in seiner Trainer-Vita am liebsten ausradieren. „Ich habe die Rentforter gegen den FC Marl gesehen. Das ist kein einfaches Los“, sagt er. „Aber wir fahren selbstbewusst dorthin, um alle drei Punkte mitzunehmen.“ Benedikt Vorholt fehlt, weil er beim 1:0 gegen Schwerin die fünfte Gelbe Karte gesehen hat. Außerdem ist der verletzte Bastian van den Boom (Adduktoren) zu ersetzen. Kaan Gülmez und Ridvan Bakir sind wieder an Bord.

BG Schwerin – Westfalia 04

Ob Westfalia 04 die Lehren aus der 0:1-Niederlage gegen den FC Marl gezogen hat? Das wird man an diesem Sonntag feststellen können. Die Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg BG Schwerin ist ähnlich wie die vor einer Woche, weil die Bismarcker auch gegen diesen Gegner das Hinspiel hoch verloren haben, und zwar mit 2:5. „Ich hoffe“, so sagt Trainer Niklas Zacharias, „dass wir diesmal ein besseres Ergebnis erzielen als gegen den FC Marl.“

Westfalia-04-Trainer Niklas Zacharias. Foto: Jörg Schimmel

Die Schweriner sind nicht mehr ganz so erfolgreich wie zu Beginn dieser Saison. Ihre jüngste Bilanz: vier Niederlagen am Stück, zuletzt ein unglückliches 0:1 beim Erler SV 08. „Wir wollen dort gewinnen und eine ordentliche Hinrunde erfolgreich abschließen“, sagt Niklas Zacharias. „Es wäre schade, wenn wir mit dem Eindruck von zwei Niederlagen im Gepäck in die Winterpause gehen müssten.“

Niklas Moczarski ist wieder mit dabei. Auch im letzten Spiel des Jahres fehlen Jan Gendreizig, Alper Merdivan und Moritz Krömmelbein. Die Einsätze der erkälteten Lempka-Brüder Alexander und Sebastian sind fraglich

SV Vestia Disteln – Horst 08 II

Ein letztes Mal übernimmt Gianluca Rapisardi am Sonntag die Verantwortung als Trainer des punktlosen Schlusslichts SV Horst 08 II. Nach der Partie beim Tabellendritten SV Vestia Disteln ist für ihn Schluss. „Ich bin eigentlich nicht der Typ, der den Kopf in den Sand steckt“, sagt er. „Aber ich bereue die Entscheidung nicht. Sie ist für mich die richtige.“

Schön war es nicht, was er im zurückliegenden halben Jahr mit der Mannschaft erlebt hat. 15 Niederlagen am Stück, davon einige recht deutliche, und in Disteln wird wohl die nächste hinzukommen. Bereits das Hinspiel gewannen die Hertener mit 4:1. Die personelle Situation der Horster hat sich nicht verbessert. Gut möglich, dass jetzt auch noch Moritz Heidenreich ausfällt. Er klagte nach dem 0:5 gegen Waltrop über Leistenprobleme. „Ohne Unterstützung durch die dritte Mannschaft wird es wohl auch diesmal nicht gehen“, sagt Gianluca Rapisardi vor seinem Abschiedsspiel.