Der Erler SV 08 war noch nie so nah dran beim SV Wanne 11

Wanne-Eickel. Auch bei Wanne 11 geht der Erler SV 08 leer aus. Im Abstiegskampf wird es langsam eng, weiß auch Coach Scholz. Aber der Auftritt macht Hoffnung.

So nah dran war der Erler SV 08 in dieser Saison in der Fußball-Landesliga noch nie am ersten Auswärtspunkt. Aber auch nach dem 1:2 beim Tabellendritten SV Wanne 1911 fuhren die Erler ohne etwas Zählbares nach Hause.

„Das war eine unverdiente Niederlage“, fand ESV-Trainer Hartmut Scholz. „Wir waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Uns passieren aber immer wieder individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen.“ Er dachte in diesem Moment sicherlich an die Situation vor dem 0:1. Anstatt den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern, wurde er mit dem Kopf ins eigene Zentrum bugsiert. Peter Adamek nahm das Geschenk dankend an.

Erler SV 08 ist nach Karagülmez’ Tor kurz davor, die Partie zu drehen

Nach der Pause schien es, als könnte die Partie eine für den Gast positive Wende nehmen. Nach einem Foul an Julian Jürgensen gab es einen Strafstoß, den ersten in dieser Saison für den ESV 08. Bünyamin Karagülmez verwandelte zum 1:1 und leitete damit die beste Phase der Erler ein.

Julian Jürgensen am Ball, rechts, gegen Bent Närdemann, links – der Erler zieht hier ab, aber gegen den SV Wanne 11 belohnte sich der ESV nicht für gute Offensivaktionen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Aber sie belohnten sich nicht. Im Gegenteil: Nach einem Foul von Lutz Reydt gab es auch für die Wanner einen Elfmeter. Niclas Maiwald versenkte neun Minuten vor Schluss zum 2:1. Kurz vor dem Abpfiff vergab Anton Cichos die große Gelegenheit, erneut zu egalisieren.

Die Lage wird für den ESV 08 nach der neunten Niederlage an den letzten zehn Spieltagen immer kritischer. „Am kommenden Sonntag gibt es kein Vertun. Da müssen wir etwas holen“, sagt Hartmut Scholz vor dem nächsten Auswärtsspiel beim Tabellenletzten DJK Wattenscheid.

Tore: 1:0 Peter Adamek (24.), 1:1 Bünyamin Karagülmez (63., Foulelfmeter), 2:1 Niclas Maiwald (81., Foulelfmeter).

Erler SV 08: Wollny, Jung, Juskowiak (63. Neumann), Scholz, Gülmez, Karagülmez, Jürgensen, Voßschmidt, Reydt (85. Ersoy), Cichos, Gendreizig.