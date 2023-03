Der Enkel der Schalke-Legende Klaus Fischer kommt nach Hause

Louis Jozek im grünen Trikot der Spvg Schonnebeck: In der neuen Saison wird der 22-jährige Klaus-Fischer-Enkel wieder das Trikot des Gelsenkirchener Landesligisten (oder Westfalenligisten?) SSV Buer tragen.

Buer. Nach nur einem Jahr beim Essener Oberligisten Spvg Schonnebeck wird Louis Jozek in der kommenden Saison wieder das Trikot der SSV Buer tragen.

Ob nun in der kommenden Saison weiterhin in der Landesliga oder vielleicht doch noch als Aufsteiger in der Westfalenliga: Die Fußballer des SSV Buer dürfen sich über einen Rückkehrer freuen. Louis Jozek, der Enkel Klaus Fischers (73), der Stürmer-Legende des FC Schalke 04, wird den Essener Niederrhein-Oberligisten Spvg Schonnebeck nach nur einer Saison verlassen und ab 2023/24 wieder das Trikot der Gelsenkirchener Rothosen tragen.

„Ich freue mich sehr, dass er zurückkommt“, sagt SSV-Trainer Misel Zec. „Er ist als Spieler sehr variabel einsetzbar, beidfüßig – dadurch unberechenbar – und hat immer schon eine feine Technik gehabt. Der Kontakt zu Louis war nie abgerissen. Wir freuen uns, dass er nächstes Jahr wieder in Buer spielt.“

In der Saison 2021/22 hat Louis Jozek achtmal für die SSV Buer getroffen

Louis Jozek hat 2019 sein Debüt bei der SSV Buer in der Landesliga gegeben. Vor seinem Wechsel zur Spvg Schonnebeck hat der 22-Jährige in der Saison 2021/22 in 29 Begegnungen acht Treffer für den Löchterheide-Klub erzielt und war unumstrittener Stammspieler der ersten Mannschaft.

„Es ist auch“, ist auf der Internet-Seite der SSV Buer zu lesen, „eine Familienzusammenführung: Er spielt zukünftig mit seinen Brüdern Henry (19/zweite Mannschaft) und 2010er Emil (Papa Marcel bei den Alten Herren) in einem Verein.“

Torwart Jan Luca Schemberg kommt vom FC Marl zur SSV Buer

Damit ist Louis Jozek nach Jan Luca Schemberg der zweite Neuling bei der SSV Buer für die kommende Saison. Der Torhüter wechselt vom FC Marl, dem Tabellenzweiten der Bezirksliga-Staffel 9 und hartnäckigen Verfolger des Hertener Spitzenreiters SV Vestia Disteln (ein Punkt Rückstand), zum aktuellen Tabellendritten der Landesliga-Staffel 3, der am Sonntag (15 Uhr) beim sechs Zähler besser platzierten Dortmunder Spitzenreiter Hombrucher SV zu Gast sein wird.

„Jan Luca war in Buer zum Probetraining und hat uns mit seiner Einstellung und seinem Ehrgeiz überzeugt“, sagt SSV-Trainer Misel Zec. „Er möchte an sich arbeiten und sich weiterentwickeln. Deshalb passt er perfekt zu uns.“ (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer