E-Sport: Consol-Cup in Gelsenkirchen erlebt zweite Auflage

Ran an die Konsolen: Der Consol-Cup in Gelsenkirchen erlebt am Donnerstag (10. Dezember) seine zweite Auflage.

Gelsenkirchen. „Der erste Consol-Cup hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Community“, sagt Markus Mau, Leiter des Schalker Fanprojekts bei Gelsensport.

Es startet eine Neuauflage des Consol-Cups: Nachdem das erste Fifa-21-Turnier innerhalb von gerade mal zwei Tagen komplett ausgebucht gewesen ist, laden das Schalker Fanprojekt von Gelsensport und die Sportjugend Gelsenkirchen nun zu einem zweiten Online-Turnier ein. Dieses wird am kommenden Donnerstag (10. Dezember) ab 18 Uhr stattfinden.

„Der erste Consol-Cup hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt Markus Mau, der Leiter des Schalker Fanprojekts bei Gelsensport. „Es war eine tolle Community, ein Großteil der Spieler kam tatsächlich aus Gelsenkirchen, und es wurden sogar einige Spiele über die Plattform Twitch gestreamt. Aufgrund der vielen Nachfragen wollten wir unbedingt noch in diesem Jahr eine Neuauflage anbieten.“

Teilnehmerzahl ist verdoppelt worden

Beim zweiten Turnier haben die Organisatoren die Zahl der möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verdoppelt: Insgesamt 64 Spielerinnen und Spieler können gegeneinander antreten. „Wir freuen uns sehr, in dieser schwierigen Zeit ein Angebot für meist junge Menschen gefunden zu haben, das gleichzeitig attraktiv und auch Corona-konform ist“, sagt Markus Mau. „Schön wäre es, wenn wir noch weitere Partner in der Jugendarbeit Gelsenkirchens finden würden, um das Angebot an möglichst viele Jugendliche aus Gelsenkirchen zu streuen. Was die Anzahl der Teilnehmenden betrifft, gibt es nach oben hin eigentlich keine Grenzen.“

Ab sofort können sich interessierte Mitspielerinnen und Mitspieler über die Plattform lag.justplay.gg für die zweite Auflage des Consol-Cups anmelden. Wie schon beim vergangenen Mal gibt es diverse Preise aus der Playstation-Welt sowie Fan-Artikel des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zu gewinnen. Weitere Informationen erteilen Markus Mau (m.mau@schalker-fanprojekt.de oder 0177/7533593) und Christian Tabel (christian.tabel@gelsensport.de oder 0172/8687737). (AHa)

Mehr aktuelle Artikel zum Gelsenkirchener Amateurfußball:

Alle Nachrichten und Bilder zum Sport in Gelsenkirchen finden Sie hier