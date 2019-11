Nordstemmen. Der BSV Buer-Bülse feierte in der Luftgewehr-Bundesliga seinen dritten Sieg in Folge. Gegen den SV Gölzau gelang ein 3:2-Erfolg.

Der BSV Buer-Bülse bleibt in der Luftgewehr-Bundesliga in der Erfolgsspur. Der Tabellenfünfte der Nord-Gruppe setzte sich im einzigen Wettkampf dieses Wochenendes gegen den SV Gölzau mit 3:2 durch und feierte damit den dritten Sieg in Serie.