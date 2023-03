Das wohl wichtigste Mosaiksteinchen bleibt bei der SSV Buer

Buer. Die Gelsenkirchener Landesliga-Fußballer der SSV Buer basteln an ihrem Kader für 2023/24: Jetzt ist eine sehr wichtige Entscheidung gefallen.

Die Landesliga-Fußballer der SSV Buer basteln derzeit kräftig an ihrer Mannschaft für die nächste Saison. Klar ist bereits jetzt: Einen personellen Umbruch wird es an der Gelsenkirchener Löchterheide nicht geben. Das aktuelle Team, das sich nach den ersten drei Spieltagen der Rückrunde immer noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die Westfalenliga machen darf, wird weitgehend zusammenbleiben.

Florian Weber (links) bleibt den Gelsenkirchener Landesliga-Fußballern der SSV Buer auch 2023/24 erhalten. Foto: Michael Korte

Jetzt ist es den Verantwortlichen gelungen, das wahrscheinlich wichtigste Mosaiksteinchen für eine weitere Spielzeit zu binden. Florian Weber trägt auch künftig das Trikot der SSV Buer, er geht dann in sein achtes Jahr am Nordring. Das ist nicht selbstverständlich, denn auch höherklassig spielende Klubs sind inzwischen auf den 20-Jährigen aufmerksam geworden und haben versucht, ihn abzuwerben.

Florian Weber ist 2016 vom FC Schalke 04 zur SSV Buer gekommen

Florian Weber sieht seine nähere sportliche Zukunft aber bei der SSV, dort fühlt er sich wohl. Er ist in seinem ersten vollen Jahr im Erwachsenenbereich nicht nur ein unverzichtbarer Leistungsträger der ersten Mannschaft geworden, sondern bringt sich auch als Trainer der U15 voll ein. Mit seinen Jungs, die im Schnitt gerade einmal fünf Jahre jünger sind als er, steht er an der Spitze der C-Junioren-Landesliga.

„Florian Weber bringt die nötige Einstellung mit und gibt im Spiel und auch im Training immer 100 Prozent“, sagt sein Coach Misel Zec. „Das ist genau das, was wir haben wollen. Er erkennt Räume immer besser, und seine bislang neun erzielten Treffer in dieser Saison zeigen, was er jetzt schon für eine Qualität hat. Seine Entwicklung ist noch lange nicht am Ende.“

Florian Weber wechselte zur Saison 2016/17 vom FC Schalke 04 zu den Rothosen. Für die Königsblauen, denen nach wie vor sein fußballerisches Herz gehört, spielte der offensive Mittelfeld-Mann sechs Jahre lang. (mik)

