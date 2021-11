Das Spiel des TC Gelsenkirchen fällt aus: Das ist der Grund

Buer. Die Oberliga-Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen hätten am Samstag eigentlich beim TSV Bayer Dormagen antreten müssen. Das Spiel fällt aus.

Nach ihrem überzeugenden 3:1-Erfolg vor zwei Wochen über die Hildener AT wären die Oberliga-Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen zu gerne am Samstag zu ihrer Partie beim TSV Bayer Dormagen gefahren. Das geht jedoch nicht, weil mehrere Spielerinnen krank oder verletzt sind.

„Wir bekommen keine Mannschaft zusammen“, sagt Trainer Gerd Hemforth. „Wir hätten sehr gerne gespielt, weil wir ja auch einen guten Schwung hatten. Aber das haut nicht hin. Ich hatte beim Training immer nur dieselben drei Spielerinnen.“ Der Ablauf ist nun so, dass die Staffelleitung die Atteste der betroffenen TCG-Volleyballerinnen begutachten wird. „Und dann“, sagt Trainer Gerd Hemforth, „sehen die Regularien vor, dass das Spiel nachgeholt wird.“

Heimspiele in der Halle des Leibniz-Gymnasiums

Weiter geht es für die Grillonen in der Oberliga nun mit einem Doppelspiel-Wochenende, und zwar am 27. und 28. November. Während sie an diesem Samstag (18 Uhr) bei der Mädchen-Auswahl des Westdeutschen Volleyball-Verbandes zu Gast sein werden, empfangen sie tags darauf ab 17 Uhr den Reviernachbarn VfL Telstar Bochum.

Gespielt wird übrigens wieder in der Sporthalle des Leibniz-Gymnasiums an der Breddestraße in Buer, die auch für den Rest der Saison die Heimspielstätte des TC Gelsenkirchen bleiben wird, weil der Boden der Wildenbruch-Halle nicht der Norm entspricht. (AHa)

Der weitere Spielplan:

12. Dezember (13 Uhr): TC Gelsenkirchen – SG Borbeck/Bottrop

19. Dezember (15 Uhr): RC Borken-Hoxfeld III – TC Gelsenkirchen

15. Januar (19 Uhr): TC Gelsenkirchen – TV Gladbeck II

30. Januar (13 Uhr): TC Gelsenkirchen – STV Hünxe

05. Februar (19 Uhr): Hildener AT – TC Gelsenkirchen

12. Februar (20 Uhr): TC Gelsenkirchen – TSV Bayer Dormagen

20. Februar (17 Uhr): VfL Telstar Bochum – TC Gelsenkirchen

12. März (16 Uhr): SG Borbeck/Bottrop – TC Gelsenkirchen

26. März (15 Uhr): TC Gelsenkirchen – RC Borken-Hoxfeld III

10. April (11 Uhr): TV Gladbeck II – TC Gelsenkirchen

