Das sagt Erles Czerwinski zum 5:3 - Horster Sorgen um Roith

Gelsenkirchen. Für Horst 08 könnte der Derby-Stolperer böse Folgen im Kampf um den Aufstieg haben. Erle 08 setzt seinen tollen Bezirksliga-Lauf fort.

Trainer Guido Naumann vom SV Horst 08 konnte es einfach nicht fassen. „Das ist brutal“, murmelte er immer wieder vor sich hin. Seine Mannschaft hatte soeben das Derby in der Fußball-Bezirksliga beim Erler SV 08 mit 3:5 verloren. In Richtung des Gastgebers ergänzte er: „Sie wissen wohl selbst nicht, wie sie das Ding gewonnen haben.“

Fünfter Dreier am Stück für Erle

Guido Naumann irrte sich. Sein Erler Trainer-Kollege Michael Czerwinski wusste sehr wohl, warum es für sein Team den fünften Dreier am Stück gab, warum es sich in der Tabelle auf Rang vier einnistete. „Das war Effizienz pur“, meinte der 31-Jährige. „Auch wenn die Horster die größeren Spielanteile hatten, kann man nicht behaupten, dass wir unverdient als Sieger vom Platz gegangen sind. Wir sind, wie angekündigt, nicht wie das Kaninchen vor der Schlange erstarrt.“

Man kann es vielleicht auf diesen Nenner bringen: Die Gäste aus Horst waren an diesem Sonntag am Forsthaus nicht vom Spielglück verfolgt, wovon alleine schon die hohe Anzahl an Aluminiumtreffern zeugte. Der Fluch begann bereits kurz vor dem ersten Gegentreffer, als Pascal Roith verletzt ausscheiden und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es besteht der Verdacht auf eine schwere Knieverletzung.

Erle nutzt Horster Konfusion

Die Erler nutzten die anschließende Konfusion in Reihen ihrer Gäste. Mit ihren beiden einzigen Torschüssen vor der Pause brachten Francesco Schmidt und Jan Gendreizig den Gastgeber mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit ging es so weiter. Erneut netzten Jan Gendreizig und Francesco Schmidt ein, diesmal jedoch in umgekehrter Reihenfolge.

Erles Doppel-Torschütze Jan Gendreizig wird von zwei Horster Gegenspielern attackiert. Foto: Jörg Schimmel / Funke Foto Services Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Man muss den Horstern attestieren, dass sie auch nach dem demoralisierenden 0:4-Zwischenstand nicht die Köpfe hängen ließen. Ramadan Ibrahim verwandelte einen Strafstoß nach Foul von Matthias Auth an Tolga Cengelcik zum 1:4. Aber die Erler hatten sofort die Antwort parat. Marvin Scholz stellte nach Zuspiel von Jan Gendreizig den Vier-Tore-Abstand wieder her. Die Gäste konnten anschließend durch Fabrice Meinert und Mohamed Bouachria lediglich noch leichte Ergebniskosmetik betreiben.

„Wir haben in jeder Situation die richtige Reaktion gezeigt“, stellte Michael Czerwinski zufrieden fest „Das Tor zum 5:1 spiegelte das Spiel wider.“ Guido Naumann bemängelte derweil die Stellungsfehler, die zu den Gegentoren führten. „Das war krass“, meinte er. „Pandy Jeremie Mvunuku und Maximilian Danquah haben diesmal einen rabenschwarzen Tag erwischt.“

Horst 08 bleibt Tabellenzweiter

Seine Horster blieben in der Tabelle zwar auf Rang zwei, aber nach dem 2:2 gegen Firtinaspor Herne und dem 3:5 in Erle vergrößerte sich der Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter FC Marl auf jetzt acht Punkte. Die personellen Sorgen machen Guido Naumann aktuell jedoch mehr zu schaffen, weil sich ursächlich mit der kleinen Ergebnisdelle in Verbindung stehen.

Horsts Ramadan Ibrahim zirkelt einen Freistoß vor das Tor des Erler SV 08. Foto: Jörg Schimmel / Funke Foto Services Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

„Wir haben nie zweimal hintereinander mit derselben Elf spielen können. Unser Kader ist nicht breit genug, und jetzt fällt auch noch Pascal Roith längerfristig aus“, klagte er. Es scheint, als müssten die Horster sich zumindest vom direkten Wiederaufstieg als Meister frühzeitig verabschieden.

Tore: 1:0, 4:0 Francesco Schmidt (22., 53.), 2:0, 3:0 Jan Gendreizig (45., 49.), 4:1 Ramadan Ibrahim (71., Foulelfmeter), 5:1 Marvin Scholz (73.), 5:2 Fabrice Meinert (80.), 5:3 Mohamed Bouachria (90.).



Erler SV 08: Wollny, Auth, Bakir (88. Sandmann), Scholz (79. Scholz), Schmidt (57. Van), Karagülmez, Voßschmidt, Dziabel, Jürgensen (90. L. Müller), Reydt, Gendreizig (76. Barde).

SV Horst 08: Lobe, A. Dilek, Mvunuku, M. Bouachria, Ibrahim, Roith (21. Güzel), Kahraman, Danquah (57. Heckmann), Meinert, Kalayci, Furuncu (66. Cengelcik).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer