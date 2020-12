Das sagt Bielefelds Neuhaus zum Trainerwechsel auf Schalke

Bielefeld. Vor dem Kellerduell in der Fußball-Bundesliga zwischen Schalke und Bielefeld sagt Arminia-Trainer Uwe Neuhaus auch etwas zu Huub Stevens.

Das Chaos beim FC Schalke 04 mit dem Trainerwechsel interessiert Uwe Neuhaus – wenn überhaupt – nur ganz am Rande. „Ich glaube, in der Vorbereitung auf den Gegner ändert das nicht so viel“, sagt Uwe Neuhaus, der in Hattingen geborene Cheftrainer des DSC Arminia Bielefeld, vor dem Bundesliga-Spiel des Tabellen-16. am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) beim Schlusslicht in Gelsenkirchen.

Ob nun Manuel Baum oder Huub Stevens auf der Bank der Königsblauen sitzt, spielt für den 61-jährigen Arminia-Coach keine Rolle. „Wer aufläuft, wäre auch bei Manuel Baum schwierig vorherzusagen gewesen“, meint Uwe Neuhaus. „Ich denke auch, dass es dabei weniger um taktische Dinge geht, sondern mehr um Dinge, die im Kopf passieren.“ Für seine Mannschaft, die sieben Punkte und somit drei mehr als die Schalker auf ihrem Konto hat, komme es darauf an, mit guten Leistungen die Punkte wieder zu erzwingen. „Wir haben“, sagt Uwe Neuhaus, „vier der vergangenen fünf Spiele verloren, aber in jedem dieser Spiele wäre ein Punktgewinn drin gewesen.“

Arminia-Geschäftsführer Samir Arabi: „Ich erwarte ein intensives Spiel auf Schalke“

Nichtsdestotrotz hat sich der ehemalige Bundesliga-Spieler der SG Wattenscheid 09 auch schon ein bisschen mit Huub Stevens beschäftigt, der gemeinsam mit Mike Büskens das Sagen haben wird. „Wir haben uns natürlich darüber informiert, wie Huub Stevens normalerweise spielt“, berichtet Uwe Neuhaus.„Absolute Disziplin und Willensstärke haben bei ihm schon immer einen großen Stellenwert gehabt. Wie gegen uns vorgegangen wird, ist schwer zu sagen.”

Auf jeden Fall bereiten sich die Aufsteiger aus Ostwestfalen auf packende 90 Minuten in der Veltins-Arena vor. „Ich erwarte ein intensives Spiel auf Schalke, im Prinzip so, wie wir es auch im Spiel gegen Augsburg gesehen haben“, sagt Arminia-Geschäftsführer Samir Arabi (41). „Die Bereitschaft, unser Tor zu verteidigen, spielt da natürlich ebenfalls mit rein, auch, wenn es jetzt gegen Augsburg nicht ganz geklappt hat.” (AHa)