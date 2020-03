YEG Hassel ist nicht mehr das Tabellenschlusslicht der Fußball-Westfalenliga und wird auch nicht mehr belächelt, wenn als Ziel der Klassenerhalt ausgegeben wird – erst recht nicht nach dem grandiosen 5:0-Sieg am Sonntag gegen den FSV Gerlingen, den neuen Tabellenletzten. Seine Bilanz für 2020 hat das Lüttinghof-Team damit auf sechs von neun möglichen Punkten verbessert, und es hat auch bei seinem 0:2 beim Spitzenreiter SG Finnentrop/Bamenohl überhaupt nicht enttäuscht.

Zur Erinnerung: Zuvor hatte die Mannschaft in 17 Partien nur mickrige acht Zähler gesammelt – jene Mannschaft also, die einst Hakan Karabel als Trainer und teilweise begeisternden Fußball präsentiert hatte. Deshalb sollte es in dieser Saison mehr werden, und daraus hatte Sener Bükrü, der Sportliche Leiter, auch kein Geheimnis gemacht.

Savas Turhal wirft das Handtuch, Ali Durmaz muss gehen

Doch es funktionierte nicht, das Trainer-Duo Ali Durmaz und Savas Turhal, der recht zügig das Handtuch warf, schaffte es nicht, das YEG-Team auf einen guten Kurs zu bringen. Schlimmer noch: Die Windstärken am Lüttinghof nahmen immer mehr zu.

Da lag es fast nahe, die missratene erste Saisonserie zu analysieren und Fehler zu korrigieren. Und das ist den YEG-Verantwortlichen in der Winterpause offensichtlich eindrucksvoll gelungen. Vor allem die Verpflichtung von Trainer Ahmet Inal ist ein Glücksgriff gewesen, ein sehr großer sogar. Der ehemalige türkische U-21-Nationalspieler scheint die wenigen Wochen, die ihm zur Verfügung gestanden haben, ideal genutzt zu haben, um aus einem Abstiegskandidaten ein starkes Westfalenliga-Team zu formen.

Das macht Mut, und zwar nicht nur für den weiteren Saisonverlauf, sondern auch schon für 2020/21. Es wäre überhaupt nicht verwunderlich, wenn der 38-Jährige die Mannschaft für die kommende Spielzeit so aufgestellt bekäme, dass Sener Bükrü seinen Oberliga-Traum sogar laut träumen dürfte.