Das Beste im Gelsenkirchener Sport 2020 kommt zum Schluss

Gelsenkirchen. Ein virtueller Weltmeister. Es war ein Jahr zum Vergessen. Doch Gelsenkirchener Sportlerinnen und Sportler glänzten trotz aller Höhen und Tiefen.

Das neue Jahr ist gerade ein paar Tage alt, und doch gibt es schon den ersten Weltmeister. Gerwyn Price, der walisische Popeye, gewann erstmals den WM-Titel im Dart. Es werden noch einige Weltmeister in diesem Jahr hinzukommen. Ob auch eine Goldmedaille nach Gelsenkirchen gehen wird, weiß man natürlich nicht.

Im vergangenen Jahr, das durch die Corona-Pandemie geprägt war, gab es erst am Ende des Jahres einen Weltmeister, der in dieser Stadt heimisch ist oder für einen Gelsenkirchener Verein startet – einen virtuellen Weltmeister, den 13-jährigen Kung-Fu-Meister Maurice Fuchs.

Doch es gab auch andere außerordentliche Erfolge, ebenso wie niederschmetternde Enttäuschungen. In der folgenden Übersicht finden Sie noch einmal Monat für Monat die Highlights aus dem Jahr 2020 – positive, aber natürlich auch negative.

Januar

Wieder Hallenfußball-Stadtmeister: YEG Hassel verteidigt den Titel durch einen 3:0-Finalsieg gegen den SV Hessler 06. Foto: Frank Oppitz

durch einen 3:0-Endspielsieg gegen den SV Hessler 06. Bei den Zweitmannschaften gewinnt Teutonia Schalke den Titel. Das über neun Tage dauernde Hallenmasters begann schon vor dem Jahreswechsel. Bei den Frauen gewann die SSV Buer zum achten Mal in Folge, die Titel bei den Alten Herren sicherten sich der SV Hessler 06 (Ü32) und der SV Horst 08 (Ü40).

Der BSV Buer-Bülse wird in der Luftgewehr-Bundesliga Nord nur Fünfter und verpasst zum ersten Mal seit 2016 die Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die zweite Bülser Mannschaft wird Zweiter in der 2. Luftgewehr-Bundesliga West.

Trauer um Sara Homes. Die Sportliche Leiterin der SG Gelsenkirchen und Fachschaftsleiterin Schwimmen bei Gelsensport stirbt im Alter von nur 42 Jahren.

Februar

Leona Michalski, 17-jähriges Badmintontalent aus Gelsenkirchen, erreicht bei der DM der Erwachsenen dreimal das Viertelfinale.

Die Schwimmerinnen der SG Gelsenkirchen schrammen knapp am Aufstieg in die 2. Bundesliga vorbei.

Marco Baron löst als Geschäftsführer bei Gelsensport Günter Pruin ab, der nach 34 Jahren in den Ruhestand getreten ist.

Leichtathlet Tim Heisel von SuS Schalke 96 gewinnt bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften überraschend die Bronzemedaille im Kugelstoßen.

Nach 67 Jahren hat sich der Radsportverein „Pfeil“ Erle um Gründungsmitglied Hubert Rosiejak aufgelöst.

März

Die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen um Cheftrainer Gerd Hemforth machen drei Spieltage vor Saisonende den Aufstieg in die Oberliga perfekt.

Matthias Kreft von SuS Schalke 96 gewinnt bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik-Senioren den Titel im Dreisprung der Altersklasse M70. In der M75 sichert sich sein Vereinskollege Egon Kleine-Homann Silber im Kugelstoßen. Martin Tornau vom FC Schalke 04 holt Bronze über 60 Meter in der M-35-Klasse.

Die Fußballer des FC Schalke 04 scheiden durch eine 0:1-Niederlage gegen Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals aus.

Für den BC Schalke Gelsenkirchen steht bereits vor den letzten beiden Saisonspielen der Abstieg aus der Poolbillard-Regionalliga fest.

Der 17-jährige Judoka David Ickes vom JC Koriouchi gewinnt bei der Deutschen U-21-Meisterschaft den Titel im Superleichtgewicht bis 60 Kilogramm.

Fußballerin Josefine Osigus gewinnt mit der deutschen U-16-Nationalmannschaft den Algarve-Cup und bleibt als Torhüterin ohne Gegentreffer.

Mitte März wird wegen der Corona-Pandemie der Spiel- und Trainingsbetrieb in fast allen Sportarten auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Weil die 2. Bundesliga die Saison sofort beendet, wird es keine Absteiger geben. Somit bleiben die Basketballer des FC Schalke 04 in der ProA.

April

Der FC Schalke 04 – hier mit Shavar Newkirk – feiert erst den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ProA, dann aber beschließt der Hauptverein das Aus des Profi-Basketballs in Gelsenkirchen. Foto: Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Der FC Schalke 04 wird für seine Basketballer keinen Lizenzantrag stellen und beendet damit das Kapitel 2. Bundesliga ProA.

Die Handballer des FC Schalke 04 schließen die Saison in der Oberliga nach dem Abbruch auf dem zehnten Platz ab.

Nach dem Abbruch und der Wertung der Saison im Tischtennis steigt der TB Beckhausen aus der NRW-Liga in die Verbandsliga ab und der FC Schalke 04 von der Landes- in die Verbandsliga auf.

Mai

Dietmar Mielke, Fachschaftsleiter Billard bei Gelsensport und viele Jahre Vorsitzender des BC Grüner Tisch Buer, ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

Der Regionalligist Sons of Dart steigt nach dem Saisonabbruch und der Wertung des Verbandes in die 2. Liga NRW auf.

Nachdem der außerordentliche DFB-Bundestag beschlossen hat, die Saison der Junioren-Bundesligen abzubrechen, beenden die U-19- und die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 das Spieljahr in den West-Staffeln auf dem sechsten beziehungsweise vierten Platz.

Nach neun Wochen Lockdown-Pause verlieren die Fußballer des FC Schalke 04 das erste Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund mit 0:4.

Juni

Nachdem der FLVW die Saison endgültig beendet hat, jubeln die Fußballer des Erler SV 08 über den Aufstieg in die Landesliga. In die Bezirksliga sind die Spvgg. Erle 19 und der SV Hessler 06 aufgestiegen. Absteiger gibt es in der Saison 2019/20 keine.

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 beenden die abgebrochene Saison in der Regionalliga West auf dem zwölften Platz.

Zu den Sportlern des Jahres 2019 werden Schwimmerin Judith Hermeler, Ju-Jutsu-Kämpfer Louis Theodoridis und die Cricket-Mannschaft der Black Miners geehrt. Schwimmer Eckhard Rensch ist die verdiente Persönlichkeit des Gelsenkirchener Sports.

Die Fußballer des FC Schalke 04 beenden nach 16 Spielen ohne Sieg die Saison in der Fußball-Bundesliga auf einem enttäuschenden zwölften Platz.

Nach dem endgültigen Abbruch der Billard-Saison steigt der BC Schwarz-Blau Horst-Emscher aus der 1. Snooker-Bundesliga ab. Der BC Grüner Tisch Buer beendet die Saison in der 2. Dreiband-Bundesliga Nord auf dem dritten Platz.

Für den AFC Gelsenkirchen Devils wird es in diesem Jahr kein Pflichtspiel in der Regionalliga NRW geben. Der Verband sagt die Saison 2020 ab.

Juli

Nachdem der Sportausschuss die komplette Saison aus der Wertung nehmen wollte, die Bundesliga-Klubs aber dagegen geklagt haben, steigen die Sportkegler von Union Gelsenkirchen um Kapitän Jürgen Brennecke als Meister der 2. Bundesliga Nord nun doch in die 1. Bundesliga auf.

August

Bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften belegt die 18-jährige Lilly Kaden vom FC Schalke 04 die Plätze sechs und acht über 100 beziehungsweise 200 Meter.

In der Deutschen Schach-Online-Liga verpasst die erste Mannschaft des SV Horst-Emscher um Senioren-Weltmeister Olaf Arndt nur knapp die Endrunde in der obersten Klasse.

September

Erfolgreiches Leichtathletik-Duo des FC Schalke 04: Lilly Kaden und Mateusz Lewandowski. Foto: Schalke 04

Doppel-Gold für die Leichtathleten des FC Schalke 04: Lilly Kaden über 100 Meter der Altersklasse U20 und Mateusz Lewandowski über 400 Meter Hürden der U18 gewinnen bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften jeweils den Titel.

Der SV Horst 08 gewinnt die erste Ausgabe der E-Sport-Stadtmeisterschaft mit neun Siegen aus neun Spielen.

YEG Hassel gewinnt durch einen 3:2-Endspielsieg gegen die SSV Buer zum dritten Mal in Folge den Fußball-Kreispokal.

Der FC Schalke 04 startet mit einer 0:8-Niederlage beim Triple-Sieger Bayern München in die neue Saison der Fußball-Bundesliga.

Nach 35 Spielen ohne Niederlage verliert Fußball-Bezirksliga-Aufsteiger Spvgg. Erle 19 erstmals wieder.

Oktober

Nachdem der Deutsche Schützen-Bund die neue Saison abgesagt hat, startet die Luftgewehrschützen des BSV Buer-Bülse nun in einer eigenen Liga, der Deutschen Schießsport-Liga.

In der Gesamtschule Berger Feld findet unter der Leitung des Bueraners Andreas Kopkau die erste Deutsche Meisterschaft in der Trendsportart Pickleball statt.

Der zweite Lockdown wegen der Corona-Pandemie legt ab Ende Oktober erneut den Spiel- und Trainingsbetrieb in allen Amateur-Sportarten auf unbestimmte Zeit lahm.

November

Der JC Koriouchi wird in diesem Jahr keinen Wettkampf in der 2. Judo-Bundesliga bestreiten. Das geplante Finalturnier wurde abgesagt.

Leona Michalski gewinnt bei der U-19-Europameisterschaft im Badminton in Finnland zusammen mit Thuc Phuong Nguyen die Silbermedaille im Doppel. Mit der deutschen Nationalmannschaft belegt sie im Teamwettbewerb den fünften Platz.

Dezember

Der 13-jährige Kampfsportler Maurice Fuchs gewinnt bei der virtuell ausgetragenen Battlestar Open den Weltmeistertitel. Der mehrfache Deutsche Meister, Europa- und Weltmeister in seinen Altersklassen seit 2018 trainiert in der Gelsenkirchener Sidekicks-Akademie.

Alarm im Gelsenkirchener Fußball: Gelsensport fordert den Vorsitzenden des Fußballkreises, Christian Fischer, der bis zum Beginn des Jahres 2020 bei Gelsensport als Vizepräsident Finanzen tätig war, zum sofortigen Rücktritt auf. Ihm werden mehrere Straftaten und der Verstoß gegen den Ethik-Kodex des FLVW vorgeworfen.

Der FC Schalke 04 bleibt nach der 0:1-Niederlage gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld im 29. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg und beendet das Jahr auf dem letzten Platz der Fußball-Bundesliga. Im DFB-Pokal aber erreichen die Königsblauen durch einen 3:1-Sieg gegen den SSV Ulm das Achtelfinale.

