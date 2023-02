CSG Bulmke: Sieg, aber Trainer wirft Team Lustlosigkeit vor

Bulmke-Hüllen. Eine Woche vor dem Derby beim FC Schalke 04 beenden die Landesliga-Basketballer der CSG Bulmke ihre Negativserie. Dennoch schimpft der Trainer.

Im vierten Anlauf haben es die Gelsenkirchener Landesliga-Basketballer der CSG Bulmke geschafft und ihren ersten Sieg des Jahres 2023 gefeiert. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge setzte sich die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Szafranski mit 72:58 (18:15, 11:14, 24:17, 19:12) gegen den SC Union Lüdinghausen durch und kann nun mit einem guten Gefühl am kommenden Sonntag (12. Februar) ins Derby beim FC Schalke 04 starten, das um 16 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule Erle an der Mühlbachstraße beginnen wird.

„Der Erfolg war zwar wichtig, um den Negativtrend zu stoppen, allerdings haben wir uns einmal mehr schwergetan und standen uns häufig selbst im Weg“, sagte der CSG-Coach. Die Partie gegen das Tabellenschlusslicht, das nach 13 Begegnungen erst zwei Siege auf seinem Konto hat, war alles andere als ein Selbstläufer.

Max Wittenberg sammelt für die CSG Bulmke 27 Punkte

Erst im dritten Viertel setzten sich die Bulmker etwas ab – vor allem dank Max Wittenberg und Deniz Oguz, die in diesen dritten zehn Minuten 17 der 24 CSG-Punkte erzielten (53:46). Im Schlussviertel leistete der SC Union Lüdinghausen dann kaum noch Widerstand. Am Ende war Max Wittenberg der mit Abstand erfolgreichste Punktesammler seiner Mannschaft: 27 Zähler wurden es, um genau zu sein. Zweitbester Werfer des Tabellenvierten war Johann Rockel, der in der Sporthalle am Wildenbruchplatz auf 15 Punkte kam.

„Wir haben es wieder nicht geschafft, die nötige Energie aufs Feld zu bringen“, sagte Stefan Szafranski nach dem siebten Bulmker Sieg im elften Saisonspiel. „Wir agieren phasenweise lustlos und ohne die nötige Konzentration, so dass auch nach dem Sieg niemand wirklich zufrieden ist.“

CSG Bulmke: Wittenberg (27), Ince, Oguz (10), Kanczik (2), Szafranski (10), Rockel (15), Nienaber (6), Caspar (2). (AHa)

