Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen wird ohne Zuschauer gespielt. Resses Frank Conradi: „Vom Grundgedanken her ist das richtig. Allerdings ist es inkonsequent.“

Der Sport in Gelsenkirchen wird wegen des Corona-Virus am nächsten Wochenende stattfinden, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Gelsensport hat nach dem Erlass der Stadt bekanntgegeben, dass „alle Veranstaltungen in städtischen Gebäuden – dazu zählen auch alle städtischen Sporthallen und Sportanlagen – bis auf Weiteres ausgesetzt werden oder nur unter Auflagen stattfinden können“, heißt es. „Dies bedeutet für den Sport in Gelsenkirchen, dass ab sofort nur noch der reguläre Trainingsbetrieb sowie Wettkämpfe ohne Publikum in und auf kommunalen Sportanlagen erlaubt sind.“

Es wird also auch Geister-Derbys geben. Zum Beispiel in der Schürenkamp-Halle, in der die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 am Samstagabend (19.30 Uhr) auf den VfL Gladbeck treffen werden. Wäre es denn keine Möglichkeit, diese Partie zu verlegen? „Solange vom Handballverband Westfalen nichts kommt, geht der normale Spielbetrieb weiter“, antwortet Schalkes Trainer Sebastian Hosenfelder, der selbst nicht genau weiß, „wie man es richtig einschätzen soll“, wie er sagt. Sicher ist deshalb, dass den königsblauen Handballern eine lukrative Tageseinnahme durch die Lappen gehen wird. „Ja. Definitiv“, betont Sebastian Hosenfelder.

Resses Trainer Frank Conradi plädiert für Absagen

Vor dem Derby in der Fußball-Landesliga gegen den SV Horst 08 reagiert Frank Conradi, der Trainer von Viktoria Resse, nicht nur mit Verständnis. „Vom Grundgedanken her ist das richtig. Allerdings ist es inkonsequent, nur die Zuschauer auszuschließen. Schließlich sitzen trotzdem 23 Mann in der Kabine, gehen zusammen duschen und stecken sich gegenseitig an. Wer trägt dann die Verantwortung dafür?“, fragt er. „Ich finde, wir müssten alle Spiele absagen, schließlich steigt die Gefahr täglich. Wir können die Partien auch von Mitte April bis Mai austragen, wenn wir zweimal pro Woche spielen. Dann trainieren wir eben weniger, das ist doch kein Problem. Wir werden auch mit unserem Mannschaftsrat besprechen, ob wir weitere Einschränkungen vornehmen. Dazu könnte zum Beispiel gehören, dass die Jungs schon umgezogen zum Training kommen.“

Wie die Schalker Handballer werden auch die Resser Fußballer am Wochenende finanzielle Einbußen haben. „Natürlich fehlen den Vereinen erst mal Einnahmen, beim Derby könnten wir zwischen 500 und 700 Euro einnehmen“, sagt Frank Conradi. „Aber hier geht es um Gesundheit, da darf es nicht an den Kosten scheitern.“

Erle-19-Chef Günter Zägel findet es übertrieben

Für übertrieben hält den Zuschauer-Ausschluss Günter Zägel, der Vorsitzende der Spvgg Erle 19, dessen Team im Top-Spiel der Fußball-Kreisliga A 1 am Sonntag auf F.S.M. Gladbeck trifft. „Unsere Zuschauer sind ja auch privat befreundet und machen viel zusammen. Zudem handelt es sich hier ja um Freiluftveranstaltungen, da halten sich die Zuschauer nicht auf einem engen Raum auf“, sagt er.

„Gegen F.S.M. würden wieder zwischen 50 und 60 von uns da sein, hinzu kommen diejenigen, die der Gastverein mitbringt. Diese Einnahmen fallen jetzt natürlich weg, die Ausgaben sind aber trotzdem da. Wir müssen die Schiedsrichter und Trainer bezahlen, hinzu kommen Einkaufs- und Reinigungskosten sowie Verbandsabgaben. Ich weiß noch nicht, wie wir damit klarkommen werden.“