Coach Gerd Hemforth: „Wir sind heiß auf’s Spitzenspiel“

Mehr Spitzenspiel geht nicht: Tabellenführer TC Gelsenkirchen trifft am Sonntag (12 Uhr, Grundschule Georgstraße) in der Frauen-Volleyball-Verbandsliga auf den Tabellenzweiten VfL Telstar Bochum II. „Wir freuen uns auf das Spiel und wollen unseren Heimvorteil durchbringen“, sagt TCG-Trainer Gerd Hemforth.

Der Grillonen-Coach weiß, was auf sein ehrgeiziges Team zukommt. „Telstar Bochum II ist eine eingespielte Mannschaft, die in der Lage ist, gut Volleyball zu spielen. Aber wir müssen nicht überlegen, welche Stärken der Gegner einbringt, sondern versuchen, unsere eigene Qualität abzurufen.“ Gerade im Bereich Block- und Feldabwehr haben sich die Gelsenkirchenerinnen laut Hemforth „deutlich entwickelt.“ Der Coach sichtlich zufrieden: „Meine Spielerinnen merken, dass sie gewisse Dinge drauf haben und abrufen können. Wir haben noch zehn Spiele bis zum Saisonschluss in der Verbandsliga. Da müssen alle zeigen, dass sie bereit sind und zum richtigen Zeitpunkt voll da sind.“

Nadine Müller, hier im Heimspiel gegen den ATV Haltern, will mit ihren Teamkolleginnen den nächsten Sieg einfahren. Foto: Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Dass Nadine Müller & Co. im Topspiel möglicherweise zu viel wollen und sich so selbst blockieren, davon geht Hemforth nicht aus. „Die Gefahr, dass es meine Mädels zu gut machen wollen, sehe ich nicht. Ich habe nicht die Befürchtung, dass wir überdrehen. Bei uns gibt es viele standardisierte Sachen. Da wird nicht gezaubert, sondern es kommt darauf an, die Dinge entsprechend abzurufen“, stellt Gerd Hemforth fest. Der Trainer ist fest davon überzeugt, „dass bei uns alle richtig gut abliefern wollen. Die Mädels sind heiß auf das Spitzenspiel.“