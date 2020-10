Drei Tage nach dem mühsamen 4:3-Sieg beim Wuppertaler SV ist die U 17 des FC Schalke 04 in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga erneut im Einsatz. In ihrem ersten Heimspiel dieser Saison hat sie den SC Preußen Münster zu Gast. Anstoß ist an diesem Dienstag um 18.30 Uhr auf dem Rasenplatz 7 am Parkstadion.

Die Münsteraner haben nach dem 3:3 am Samstag gegen Arminia Bielefeld vier Punkte nach drei Spielen auf dem Konto und liegen als Elfter einen Rang hinter den Schalkern, die in diesen Tagen in die vorderen Regionen der Tabelle vorstoßen können und wollen. Nach dem Nachholspiel gegen Münster müssen sie am Samstag zum Abschluss der Englischen Woche außerdem noch beim SC Paderborn 07 ran.

Ngufor Anubodem kehrt nach seiner Sperre ins Schalker Team zurück

„Wir wollen diese beiden Spiele gewinnen. Das ist unser Anspruch“, sagt Schalkes Co-Trainer Jörg Behnert. „Alles andere würde mich ergebnistechnisch nicht zufriedenstellen.“ Aber er macht auch deutlich: „In dieser Liga muss man sich jeden Sieg und jeden Punkt hart erarbeiten. Ich erwarte eine Mannschaft aus Münster, die sich mit allen Mitteln wehren wird und die mit Herz und mit Wucht zu Werke gehen wird.“

Also ähnlich wie der Wuppertaler SV, der es den Königsblauen am Samstag richtig schwer gemacht hat. In dieser Partie fehlte Ngufor Anubodem, der wegen einer Gelb-Rot-Sperre aussetzen musste. Er ist gegen die Preußen wieder mit dabei und soll der Abwehr mehr Stabilität geben. Nach wie vor fehlen die verletzten Emmanuel Gymafi und Joshua Glöckner sowie der kurz vor einem Comeback stehende Romeo Ferreira.