Gelsenkirchen Ganz bittere Heim-Niederlage für die U23 des FC Schalke 04 - Niklas Castelle traf doppelt, aber in der 98. Minute jubelte Alemannia doch.

Die Siegesserie von Spitzenreiter Alemannia Aachen hält: mit der letzten Aktion entschied der Tabellenführer der Regionalliga West das Spiel bei der U23 des FC Schalke 04 für sich. Schalkes Profi-Innenverteidiger Ibrahima Cissé riss in der achten Minute der Nachspielzeit seinen Gegenspieler im Strafraum zu Boden.

Marc Brasnic verwandelte den Strafstoß zum 3:2 für die Aachener, die im Regen mit mehr als 1000 mitgereisten Fans ihren Auswärtssieg im Parkstadion feierten.

Niklas Castelle hatte zweimal jeweils den Ausgleich für das Schalker Team erzielt, für das neben Ibrahima Cissé auch Yusuf Kabadayi und Steven van der Sloot aufliefen.

Schalkes U23 mit Kabadayi und van der Sloot in der ersten Elf

Van der Sloot stand am Samstag nicht im Profikader der Schalker für das Spiel gegen Wehen Wiesbaden, obwohl er auf Wunsch von Trainer Karel Geraerts beim U23-Spiel in Ahlen am Dienstag nur eine Stunde spielte. Kabadayi war als Einwechselspieler nicht zum Einsatz gekommen, durfte stattdessen bei der U23 ran - er hatte einige auffällige Aktionen, wurde aber nach einer knappen Stunde Gelb-Rot-gefährdet ausgewechselt.

Die Geste der ersten Halbzeit gehörte Julius Paris, dem Torhüter der Schalker U23. Aachens Dustin Wilms war frei durch, hatte die Chance zur erneuten Führung der Alemannia, doch Paris war im richtigen Moment draußen, fuhr den Fuß aus und klärte an der Strafraumgrenze, verhinderte das 1:2 - und reckte eine geballte Faust nach oben.

Schalkes U23 macht ein gutes Spiel, Castelle gleicht zweimal aus

Damit zeigte der Torhüter noch einmal: Die Schalker hatten sich richtig was vorgenommen gegen die Aachener. Runtergeklappt waren die Visiere auf beiden Seiten, Schalke suchte im Heimteam-Modus die Offensive. Die Führung aber ging an die Gäste. Bastian Müller schloss flach ab, unhaltbar ins lange Eck für Julius Paris nach 16 Minuten.

Aber S04 antwortete umgehend, ebenfalls durch einen flachen Schuss. Den brachte Niklas Castelle im Aachener Tor unter, es war das schnelle 1:1 nur zwei Minuten später. Nachdem Paris gegen Wilms eingegriffen hatte, nahmen beide Teams das Remis mit in die Pause.

Auch in Hälfte zwei ging Aachen in Führung - ein Schuss von Anton Heinz trudelte ins lange Eck und prallte vom Innenpfosten ins Tor - Paris schaute nur hinterher, hatte wohl damit gerechnet, dass Talabidi den Ball klären würde (53.).

Wieder antwortete Schalke schnell durch Castelle der für Aachen-Keeper John eiskalt blieb, den Torwart verlud und erneut ausglich (58.). Aachen drückte in der Schlussphase stärker auf den Sieg - und als kaum einer mehr dran glaubte, durften die Schwarz-Gelben doch noch jubeln. Es war der achte Sieg in Folge in der Meisterschaft, Aachen liegt an der Tabellenspitze nun drei Punkte vor dem 1. FC Bocholt.

