Bundesliga: Glatzköpfe und Langhaarige treffen schlecht

Wien. Topgestylt in Corona-Zeiten. Aus einer Wettbasis-Studie geht hervor, dass klassische Haarfarben in der Fußball-Bundesliga für Torgefahr stehen.

Eine interessante Idee und Studie: Welche Frisuren haben in der Fußball-Bundesliga in der Hinrunde der Saison 2020/21 am besten getroffen? Häufig waren die topgestylten Haare der Profis in den vergangenen Wochen ein Thema, trotz der mehr als zweimonatigen Schließung von Friseuren liefen die Spieler mit einem perfekten äußeren Erscheinungsbild in den Stadien auf.

Ab dem 1. März dürfen die Friseure erstmals seit Mitte Dezember wieder öffnen, und das nimmt die Informationsplattform Wettbasis zum Anlass zu analysieren, mit welchem Schnitt sowie welcher Haarfarbe und -länge in der Hinrunde die meisten Tore geschossen wurden.

Nur 19 Tore von Spielern mit Halbglatze, Glatze oder langem Haar

Bei der Untersuchung der Haarschnitte führt der sogenannte Undercut das Ranking an: 174-mal trugen sich Spieler mit kurzgeschnittenen Seitenhaaren in die Torschützenliste ein. Dazu zählt unter anderem Borussia Dortmunds Nationalspieler Marco Reus.

Platz zwei belegen die Spieler mit einem Kurzhaarschnitt, die insgesamt 147 Tore erzielten. Die Top Drei komplettiert der Bürstenschnitt mit 69 Treffern. Tore von Spielern mit Halbglatze, Glatze oder langem Haar haben hingegen absoluten Seltenheitswert. Diese Kategorien kommen zusammen lediglich auf 19 Treffer.

Klassische Haarfarben stehen in der Bundesliga für Torgefahr

Mit 216 Toren schossen braunhaarige Akteure fast die Hälfte der 453 Tore, die in der Bundesliga-Hinrunde fielen und von denen Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 gerade mal 14 gelangen. „Auch die Spieler mit schwarzen (140 Tore) oder blonden Haaren (91 Tore) müssen nicht zwangsläufig über eine neue Färbung nachdenken“, heißt es in der Wettbasis-Mitteilung. „Wenn allerdings Spieler mit roten (3 Tore) oder grauen Haaren (1 Tor) das Tor treffen, sollten sie das ganz besonders feiern.“

In Kombination aus Schnitt, Haartyp, Länge und Farbe gewinnt der Kurzhaarschnitt mit glatten, kurzen und braunen Haaren. 49 Tore erzielten Spieler wie Andrej Kramarić (10 Tore) von der TSG 1899 Hoffenheim oder Robert Lewandowski (22 Tore) vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München, „mit deren Bildern manche Spieler eventuell demnächst zum Friseur gehen sollten“, heißt es.

Mit einigem Abstand dahinter folgt die Kombination aus Undercut und glatten, kurzen und braunen Haaren. 34 Treffer schossen Besitzer dieser Frisur, die unter anderem den Kopf von Leverkusens Youngster Florian Wirtz schmückt. Den dritten Platz belegt der raspelkurze Bürstenschnitt mit schwarzen lockigen Haaren, dessen Träger in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga 29-mal den gegnerischen Torwart überwinden konnten.

