Für die meisten überkreislich spielenden Nachwuchsfußball-Mannschaften aus Gelsenkirchen geht der Kampf um Tore und Punkte am 8. oder am 9. Februar weiter. Die A-Junioren der SSV Buer müssen hingegen bereits am 2. Februar wieder ran. Sie haben dann durch einen Sieg im Nachholspiel beim SC Weitmar 45 die Möglichkeit, ihren Vorsprung in der Bezirksliga auf den Tabellenzweiten SG Wattenscheid 09 auf drei und auf den Tabellendritten VfB Hüls auf sechs Punkte auszubauen. Die WAZ unterhielt sich mit Misel Zec, dem Trainer der erfolgreichen Mannschaft der SSV Buer.

Herr Zec, wie groß ist Ihre Vorfreude, dass die Saison in der Fußball-A-Junioren-Bezirksliga für ihr Team am 2. Februar fortgesetzt wird?

Misel Zec: Die Vorfreude ist auf jeden Fall vorhanden. Wir haben sehr früh, schon am 4. Januar, mit der Vorbereitung auf die Rückrunde angefangen. Die Jungs haben sehr gut mitgezogen, sie geben alle 100 Prozent, aber sie haben es langsam satt, eine Laufeinheit nach der anderen zu absolvieren. Sie haben jetzt wieder Bock auf Punktspiele.

Ihre Mannschaft geht als Spitzenreiter ins neue Jahr. Gab es an der Hinrunde irgendetwas auszusetzen?

Eigentlich gab es nichts Großartiges auszusetzen, sieht man einmal von unserer einzigen Niederlage ab, dem 0:2 in Wattenscheid. Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren müssen, weil wir die bessere Mannschaft waren.

Was sind die Gründe für das bislang so erfolgreiche Abschneiden?

Wir sind im Kern bereits im dritten Jahr zusammen und haben uns immer wieder punktuell verstärkt. Hinzu kommt, dass sich die Jungs mit dem Verein identifizieren und gerne für ihn spielen, sie sind hier groß geworden. Ein Jan Wyzgolik hätte als C-Junioren-Spieler zum VfL Bochum wechseln können, aber er ist lieber in Buer geblieben.

Sie haben schon vor der Saison kein Geheimnis daraus gemacht, dass das Ziel nur der Aufstieg sein kann. Wie wichtig wäre es für die SSV Buer, mit den A-Junioren in der Landesliga zu spielen?

Aufzusteigen wäre schön, wir würden ganz bestimmt nicht nein sagen, aber es gibt keine Vorgabe des Vorstandes. Wir können ganz ohne Druck von außen die Saison fortsetzen.

Wer oder was kann den Aufstieg der SSV Buer in die Landesliga noch verhindern?

Eigentlich nur wir selbst. Wir müssen auch in der Rückrunde die Konzentration hochhalten und stets mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Nur dann werden wir unser Ziel erreichen können.

Wie schwierig ist das letzte halbe Jahr im Juniorenbereich für Ihre jungen Spieler generell?

Sie wissen ganz genau, dass es in der Rückrunde um viel geht: für den Verein, aber auch für sie persönlich. Es geht für die Jungs nicht nur um den Aufstieg, sondern im Hinblick auf die kommende Saison auch um Verträge für die erste Mannschaft.

Sie treten im Sommer die Nachfolge von Rüdiger Kürschners an und übernehmen als Trainer die erste Herren-Mannschaft der SSV Buer. Wie sehen Ihre Vorstellungen aus?

Wir müssen wieder dahin kommen, dass sich die SSV Buer hauptsächlich aus Eigengewächsen zusammensetzt - so wie es vor fast zwei Jahrzehnten war, als Tim Engler, David Moreno Gonzales und mehrere andere aus der Jugend rauskamen und eine sehr erfolgreiche Zeit der SSV Buer prägten. Aber ausschließlich mit ganz jungen Spielern geht es nicht. Wir brauchen auch erfahrene Leute, die in der Lage sind, die jungen Spieler zu führen.

Wie viele Spieler aus Ihrer aktuellen Mannschaft können den Sprung ins Landesliga-Team der Herren schaffen?

Wir haben in unserem jetzigen Kader insgesamt 18 Spieler, die den Juniorenbereich altersbedingt verlassen müssen. Unser 2001er ist ein goldener Jahrgang. In Gelsenkirchen und Umgebung beneidet man uns um diese Jungs. Aber nicht jeder wird nach oben kommen können. Neun bis zwölf von ihnen traue ich den Sprung in die Erste durchaus zu. Es liegt an jedem Einzelnen selbst.

Könnte man die Jungs, die es nicht auf Anhieb schaffen, auch für die zweite Mannschaft begeistern?

Schwierig. Aber für die Entwicklung eines jungen Spielers wäre es sicherlich nicht schlecht, die ersten Schritte im Bereich der Erwachsenen in der Kreisliga A zu machen. Dort können sie ausreichend Spielpraxis bekommen.

Was ist mit der SSV Buer in den nächsten Jahren möglich?

Die erste Mannschaft hat in dieser Saison ein Durchschnittsalter von 21 Jahren. In der kommenden Saison wird sie vermutlich sogar noch jünger sein. Es wäre fatal, von einer so jungen Mannschaft den Aufstieg zu verlangen. Wenn wir in drei oder vier Jahren über die Westfalenliga sprechen können, wäre das in Ordnung.

Sie sind mit 34 Jahren ein junger Trainer. Welche Ambitionen haben Sie in diesem Job?

Ich wollte, als ich als Trainer anfing, junge Spieler entwickeln, und hatte eigentlich nicht vor, in den Erwachsenen-Bereich zu wechseln. Aber jetzt hat es sich so ergeben, und ich finde Gefallen daran. Ich habe die B-Lizenz, mache jetzt die Elite-Lizenz und danach wohl die A-Lizenz. Momentan richtet sich mein Fokus jedoch auf unsere A-Junioren-Mannschaft. Die Jungs brauchen meine volle Aufmerksamkeit, damit wir unser gemeinsames Ziel, den Aufstieg in die Landesliga, realisieren können.