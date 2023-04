Pickleball DM in Gelsenkirchen Bueraner scheitern haarscharf am FC Bayern des Pickleball

Gelsenkirchen. Für den Pickleballclub Buer sprangen beim Spektakel in Gelsenkirchen acht Medaillen heraus. Jetzt geht der Club ein Bauvorhaben an.

Fritz Kopkau hat das vergangene Wochenende noch nicht ganz weggesteckt. „Ich bin fix und foxi. Am Montag wäre ich tagsüber fast eingeschlafen.“ Von Freitag bis Sonntag hat Kopkau, Trainer beim Pickleballclub Buer, mit seinen Vereinskollegen in der Sporthalle der Gesamtschule Berger Feld wieder die Deutsche Meisterschaft ausgerichtet.

Dabei spiegelte sich auch der weltweite Boom der Trendsportart, bei der es sich um einen Mix aus Badminton, Tennis und Tischtennis handelt, wider. Rund 180 Spielerinnen und Spieler schlugen bei der DM auf, so viele wie noch nie. Das führte dazu, dass die Bueraner diesmal deutlich mehr Organisationsaufwand hatten, doch der hat sich gelohnt: Die Gastgeber holten insgesamt acht Medaillen und lieferten damit ein gutes Ergebnis ab: „Wir sind mehr als zufrieden. Zumal wir ein super starkes Teilnehmerfeld hatten“, betont Kopkau.

Das Niveau steigt beim Pickleball

Da das Niveau immer weiter steige, sei es nun deutlich schwieriger, solche Rekordergebnisse wie die 20 Medaillen aus dem Vorjahr zu wiederholen. Eine Sache wiederholte sich bei der vierten DM-Auflage dann aber doch: Kopkaus Sohn Andreas schrammte im Doppel mit seinem ehemaligen Vereinskollegen Steffen Hallen erneut ganz knapp an der Goldmedaille vorbei.

War nach der Deutschen Meisterschaft in Gelsenkirchen fix und foxi: Fritz Kopkau (r.). Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Wie schon in den vergangenen Jahren unterlag das Duo im Finale in der besten Kategorie des Turniers zwei Spielern aus Bayern. Für jene war es bereits der vierte DM-Titel, sie sind also gewissermaßen der FC Bayern des Pickleballs.

„Das ist das beste Doppel Europas und die beiden haben richtig gewackelt. Andreas und Steffen hatten sie am Rand einer Niederlage“, erzählt Fritz Kopkau und fügt hinzu: „Sie hatten drei Matchbälle und haben die leider alle versiebt. Aber es dauert nicht mehr lange, dann haben sie die beiden Spieler aus Bayern geknackt.“

Ex-Zweitligaspieler überzeugt

Trotzdem durften die Bueraner am Wochenende eine Goldmedaille bejubeln: Christian Horsch holte sie im Mixed mit einer Spielerin aus Borkholzhausen. Silber sicherte sich neben Andreas Kopkau auch Miguel Rodriguez, einer von zwei „Neuzugängen“, wie Trainer Fritz Kopkau Rodriguez und Bronze-Gewinner Tobias Schröer (wurde Dritter im Einzel) bezeichnet.

Beide spielen seit drei Monaten in Buer Pickleball. Von ihren schnellen Erfolgen ist Fritz Kopkau aber nicht überrascht: „Miguel hat vorher Paddle gespielt, Tobias war in der zweiten Badminton-Bundesliga aktiv. Im nächsten Jahr werden sie bestimmt ganz oben auf dem Treppchen stehen.“

Andrea Banner holt Silber und Bronze

Die weiteren Medaillen holten Andrea Banner (Silber und Bronze), Thorsten Banner und Tanja Fladrich (beide gemeinsam Bronze im Mixed). Trainer Fritz Kopkau selbst, der ursprünglich auch zu den Buerschen Medaillenanwärtern gezählt hatte, schied dagegen in der Vorrunde aus – was er aber mit Humor nimmt: „Ich hatte so viel mit der Organisation zu tun“, lautet seine scherzhafte Erklärung.

In den nächsten Wochen wird Kopkau nun an einem anderen Ziel arbeiten: ein Outdoor-Spielfeld für den Pickleballclub Buer errichten. Aktuell spielt der Verein nur in Sporthallen. „Draußen macht das aber noch mehr Spaß“, stellt Kopkau fest. Er sucht nun beispielsweise nach alten Tennisplätzen, die sich in ein Pickleball-Spielfeld umbauen lassen. Ideal sei ein Hartplatz, der an der meist blauen Farbe zu erkennen ist. Auch Plätze mit Beton-Untergrund seien möglich.

Fritz Kopkau beim Pickleball in Aktion. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Asche wäre nicht so gut zum Umbau

„Nur Asche wäre nicht so gut, weil man da zu viel investieren muss.“Laut Kopkau koste ein Pickleball-Spielfeld etwa 4.500 Euro. Beim Bau könnten die Bueraner übrigens finanziell vom bekannten Schuh-Hersteller Skechers unterstützt werden. Der Deutsche PickleballBund, dessen Vorsitzender Fritz Kopkaus Sohn Andreas ist und der seinen Sitz in Gelsenkirchen hat, hat nämlich einen Sponsoring-Deal mit dem Unternehmen ausgehandelt.

Skechers wird demnach deutschlandweit beim Bau von 50 Pickleball-Spielfeldern einen Zuschuss leisten, eventuell auch bei dem in Buer. Dafür müssen Fritz Kopkau und Co. nun aber erstmal eine geeignete Fläche und noch weitere Sponsoren finden. „Ich bin da aber ganz zuversichtlich“, sagt Kopkau. So fix und foxi wie die DM sollte ihn diese Suche also nicht machen.

