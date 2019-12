Bünyamin Karagülmez erzielt das Erler Tor des Tages

Erle. „Wir haben derzeit das Glück des Tüchtigen“, sagt Hartmut Scholz, der Trainer des Erler SV 08, nach dem 1:0-Sieg gegen die SpVg BG Schwerin..

Die Heimspiele des souveränen Tabellenführers Erler SV 08 sind in der Fußball-Bezirksliga seit einiger Zeit keine Offenbarung mehr. „Aber wir gewinnen sie“, sagt Trainer Hartmut Scholz. So auch an diesem Sonntag zum Auftakt der Rückrunde mit 1:0 gegen SpVg BG Schwerin. „Wir haben derzeit das Glück des Tüchtigen“, räumt der Erler Coach ein. Er hätte sich allerdings nicht beschweren dürfen, wenn der Gast einen Punkt mit nach Castrop-Rauxel mitgenommen hätte. Es wäre nicht unverdient gewesen.