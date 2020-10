BSV Buer-Bülse schießt nun in einer eigenen Liga

Die Luftgewehr-Sportschützen des BSV Buer-Bülse schießen bald in ihrer eigenen Liga. Und das ist keineswegs sprichwörtlich gemeint, weil die Bülser in der Bundesliga vermeintlich so dominant sind, dass kein Gegner sie ernsthaft herausfordern kann. Nein, die eigene Liga kommt wirklich. Nachdem der Deutsche Schützenbund vor zwei Wochen die Bundesligasaison 2020/21 wegen den steigenden Corona-Fallzahlen kurzfristig abgesagt hat, haben der BSV und sieben weitere Vereine kurzerhand ihre eigene Liga gegründet: Die „Deutsche Schießsport Liga“ startet bereits am übernächsten Wochenende.

Eine Luftgewehr-Bundesliga wird es in dieser Saison nicht geben. Dafür eine neue „Deutsche Schießsport Liga“. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Bülses Trainer Frank Pawelke, der die Generalabsage der Saison zuletzt stark kritisiert hatte, freut sich über den neuen Wettbewerb: „Wir nehmen Corona sehr ernst, aber kampflos aufgeben und es mit der Saison gar nicht erst probieren, ist nicht unser Ding. Es ist das Schlimmste für den Sport, gar nichts zu machen. Mit der Schießsport Liga wollen wir unseren Schützen Wettkämpfe und hochklassigen Sport bieten“, sagt er und betont, dass das Format keine „Alternative zur Bundesliga, sondern etwas Neues ist, in dem wir auch andere Wettkampfmodi testen wollen.“

Fast alle Nord-Finalisten dabei

Teil der neuen Liga sind vor allem Klubs aus der Nord-Staffel der Luftgewehr-Bundesliga. Neben den Bülsern machen auch der SV Kamen, Wissener SV, SV Wieckenberg, SSV St. Hubertus Elsen, die Braunschweiger SG, SSG Kevelaer sowie Zweitligist PSS Inden/Altdorf mit. Am ersten von insgesamt vier Wettkampf-Wochenenden bekommen es die Bülser am 23. und 24. Oktober mit Kevelaer und Inden/Altdorf zu tun. „Wir haben ein sehr gutes Teilnehmerfeld“, weiß Frank Pawelke. „Bis auf die SB Freiheit sind alle Nord-Finalisten der vergangenen Jahre dabei.

Angetan ist der Coach aber nicht nur von der Qualität der anderen Klubs, sondern auch von der Zusammenarbeit untereinander: „Alle haben an einem Strang gezogen und gemeinsam daran gearbeitet, dieses neue Wettkampf-Format aufzubauen“, erzählt er. Gleiches gilt für die Corona-Regeln, die die Vereine entwickelt haben: Beispielsweise dürfen Klubs ihre Ausländer nur dann einsetzen, wenn sie ein negatives Test-Ergebnis vorweisen können. Der BSV Buer-Bülse geht für sich sogar noch einen Schritt weiter: „Wir werden erstmal ohne Ausländer antreten und auch keinen Schützen mitnehmen, der aus einem Risikogebiet kommt“, kündigt Frank Pawelke an.