Revanche geglückt: Die SSV Buer hat das Erstrundenspiel im Fußball-Kreispokal gegen Titelverteidiger YEG Hassel gewonnen und sich damit für die Finalniederlage vor vier Wochen revanchiert. Die in der Landesliga spielenden Rothosen bezwangen den favorisierten Westfalenligisten dank eines Dreierpacks von Stürmer Bilal Gürdal mit 3:1 und treffen in der zweiten Runde nun auf den A-Kreisligisten SG Preußen Gladbeck. Die Hasseler müssen dagegen nach drei Titelgewinnen in Serie schon in der ersten Runde die Segel streichen.

Die Jugendspieler der beiden Vereine SSV Buer und YEG Hassel setzen vor dem Spiel ein Zeichen gegen Rassismus. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Kick für Demokratie und gegen Rassismus“ Das Kreispokalspiel zwischen der SSV Buer und YEG Hassel stand ganz im Zeichen des Kampfes gegen Rassismus. Unter dem Motto „Kick für Demokratie und gegen Rassismus“ hatten die Bueraner mehrere Aktionen organisiert. Die Spieler der Inklusionsmannschaft hielten vor dem Anpfiff Plakate mit den Aufschriften „No Racism“ und „Vielfalt“ hoch. Zwei Jugendteams ließen bunte Luftballons in die Luft steigen und liefen mit den Erstmannschaften auf das Feld. Anlass waren die rassistischen Beleidigungen, die YEG vor zwei Wochen beim Spiel in Wanne-Eickel von einigen Zuschauern zu hören bekam. „YEG hat dort keine positiven Erfahrungen gemacht. Wir sind ein Verein aus der Nachbarschaft und haben ein gutes Verhältnis zu YEG. Als unbeteiligter Klub wollten wir ein Zeichen setzen“, sagte SSV-Vorstandsmitglied Andrea Weichert. Der Fußballkreis honorierte den Einsatz und zeichnete beide Vereine mit dem Fair-Play-Preis aus.

Buers Trainer Misel Zec war nach dem Abpfiff begeistert: „Die Jungs haben alles umgesetzt, was wir vorher besprochen hatten. Sie haben einfachen Fußball über die Außenbahnen gespielt und sind immer wieder hinter die ersten beiden Angriffswellen von YEG gekommen“, lobte er. „Heute haben viele Spieler gefehlt, aber die, die auf dem Platz standen, haben es wahnsinnig gut gemacht.“ Seine SSV versteckte sich von Beginn an nicht und hatte schon nach zehn Minuten die erste Großchance. Marvin Sell zog nach einer Balleroberung ab, doch YEG-Keeper Lukas Peto lenkte den Ball an den Pfosten.

SSV-Keeper van Holt glänzt

Bilal Gürdal (Mitte) klatscht Leonardo Tunjic nach seinem Treffer zum 1:0 ab. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

In der Defensive ließen die Bueraner aus dem Spiel heraus fast nichts zu. Die Hasseler wurden daher, wenn überhaupt, nur nach Standardsituationen gefährlich: Emre Can (14.) und Tayfun Cakiroglu (25.) scheiterten am starken SSV-Keeper Kevin van Holt, Yüksel Terzicik traf den Pfosten (16.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit belohnte sich die SSV dann für die gute Leistung: Bilal Gürdal drückte die Kugel nach einer Ecke zum 1:0 über die Linie (45.). Unverdient war das nicht, ein Klassenunterschied war in den ersten 45 Minuten schließlich nicht zu erkennen. Und in den zweiten wurde es aus YEG-Sicht zunächst auch nicht besser. Im Gegenteil: 13 Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, da düste Buers Außenverteidiger Kürsat Ali Yilmaz über links nach vorn und passte in die Mitte auf den 1:0-Torschützen Bilal Gürdal, der den Ball aus zwei Metern im Fallen in den Winkel bugsierte (58.). Fast wäre kurz darauf der Anschlusstreffer gefallen, doch Semih Esen traf frei vor dem Tor nur den erneut glänzend aufgelegten Kevin van Holt (66.).

Besser machte es Tayfun Cakiroglu in der 75. Minute. Der Sechser nahm dem Ball nach einer Ecke direkt und netzte zum 2:1 ein. YEG machte nun mehr Druck und entblößte dafür die Defensive. Bilal Gürdal nutzte das im zweiten Anlauf. Nachdem er zunächst noch freistehend an Lukas Peto gescheitert war (80.), köpfte er in der 86. Minute nach einem Freistoß zum entscheidenden 3:1 ein. YEG-Trainer Ahmet Inal war anschließend bedient: „Buer hat verdient gewonnen. Sie waren spritziger und wollten einfach mehr als wir. Wir waren nicht giftig genug und hatten insbesondere in der ersten Halbzeit zu wenig Bewegung im Spiel.“

Spieler der SSV Buer mit Kindern des Gastvereins YEG Hassel beim Einlauf. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Tore: 1:0, 2:0, 3:1 Bilal Gürdal (45., 57., 86.), 2:1 Tayfun Cakiroglu (75.).

SSV Buer: van Holt - Dziabel, Schleking, Sell, Yilmaz (90. Fink) - Tunjic (86. Leberecht), Bienk, Jozek, Heinsen - Mutluer (90. Nies), Gürdal.

YEG Hassel: Peto - Sari, Kodaman, Ali, R. Demircan (88. Arik) - Cakiroglu, Esen, Terzicik (46. Durmus), Cengelcik (58. Tosun), Gülgün - Can (58. Krzysztofiak).