Biathlon: Eine neue Frau für Benedikt Doll in Ruhpolding

Ruhpolding. Die zehn Paare für die World Team Challenge der Biathleten stehen. Wegen Corona ist nicht die Schalke-Arena, sondern Ruhpolding Austragungsort.

Weil die Corona-Pandemie der World Team Challenge der Biathleten in der Gelsenkirchener Veltins-Arena wie schon 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wird die Veranstaltung zum zweiten Mal in Folge in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding ausgetragen – vor leeren Rängen zwar, aber mit Zuschauern vor den Fernsehern. Die ARD-Übertragung wird am kommenden Dienstag (28. Dezember) im Rahmen der Sportschau gegen 18.15 Uhr beginnen.

Nachdem Franziska Preuß, die im vergangenen Jahr mit ihrem Freund Simon Schempp auf Rang zwei gefahren ist und in Ruhpolding lebt, wegen ihrer Fußverletzung hatte passen müssen, stand Benedikt Boll ohne Frau da. Das hat sich jedoch inzwischen geändert. Der 31-jährige Sprint-Weltmeister von 2017, der im vergangenen Jahr mit Denise Herrmann Dritter bei der World Team Challenge geworden ist, wird mit der 29-jährigen Vanessa Hinz ins Rennen gehen.

Die Vorjahressieger Evgeniya Burtasova und Matvey Eliseev starten

Das zweite deutsche Biathlon-Duo, das der Deutsche Skiverband in die Loipe und an den Schießstand schicken wird, bilden Janina Hettich (25) und Erik Lesser (33). Gemeinsam mit Simon Schempp und Arnd Peiffer haben Benedikt Doll und Erik Lesser 2018 bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Staffel-Wettbewerb hinter Schweden und Norwegen die Bronze-Medaille gewonnen.

Die weiteren Paare für Ruhpolding 2021 aus acht Ländern sind: Lisa Theresa Hauser/Felix Leitner aus Österreich, Markéta Davidová/Michal Krčmář aus Tschechien, Mari Eder/Tero Seppäla aus Finnland, die 2018-Sieger Dorothea Wierer/Lukas Hofer aus Italien, Lena Häcki/Joscha Burkhalter aus der Schweiz, Yuliya Dzhyma/Dmytro Pidruchnyi aus der Ukraine, Emma Lunder/Scott Gow aus Kanada sowie die Vorjahressieger Evgeniya Burtasova/Matvey Eliseev aus Russland. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer