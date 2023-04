Benefizspiel mit Schalker Kultcoach, Waldoch und Anderbrügge

Gelsenkirchen/Marl. Das Team „Ali, Engin & Friends“ spielt Samstag zugunsten der Türkei-Erdbebenopfer gegen die Ruhrpotthelden. Viele Schalker sind dabei.

Am Samstag gibt sich die Fußball-Prominenz im Evonik-Sportpark in Marl die Ehre. Auf der Anlage des VfB Hüls steigt um 13 Uhr ein Benefizspiel zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Der frühere Schalker Ali Göl und der ehemalige Marler Engin Yavuzaslan treten mit ihrem Team „Ali, Engin & Friends“ gegen die Ruhrpotthelden mit dem früheren Eurofighter Ingo Anderbrügge, Schalkes U23-Co-Trainer Tomasz Waldoch und dem einstigen 1. FC Köln-Torjäger Holger Gaißmayer an.

Neururer und Floßbach als Trainer-Team

Für die Geißböcke erzielte der mittlerweile 52-Jährige in 77 Profi-Spielen 16 Treffer. Trainiert wird das Team „Ali, Engin & Friends“ von Ex-Schalke-Trainer Peter Neururer und dem langjährigen SpVg. Marl-Coach Holger Floßbach, der heute in der Schalker U23-Scoutingabteilung arbeitet.

Ailton hatte eigentlich schon für das Benefizspiel zugesagt, musste dann aber einen Rückzieher machen. Grund: Andere Verpflichtung. (Photo by Martin Rose/Getty Images) Foto: Martin Rose / Getty Images

Floßbach: „Leider hat uns der ehemalige Schalke- und Werder-Stürmer Ailton kurzfristig abgesagt, weil er noch bei einem anderen Spiel mit der Burdenski-Elf eingebunden ist. Aber auch so kann sich unsere Mannschaft, die für den guten Zweck antritt, sehen lassen.“

Schalkes U23-Torwarttrainer Christian Wetklo (r) ist beim Benefizspiel mit dabei. Foto: firo

Ex-Schalke-Star Mpenza mit Fragezeichen

Ob Ex-Schalke-Star Emile Mpenza beim Benefizspiel gegen die Ruhrpotthelden aufläuft, soll sich erst kurzfristig entscheiden. Neben Schalkes U23-Torwarttrainer Christian Wetklo und U23-Co-Trainer Willi Landgraf sind auch der langjährige Bochumer Peter Peschel, der ehemalige Bremer Ivan Klasnic (WM- und EM-Teilnehmer mit Kroatien), der ehemalige Dortmunder Giovanni Federico, der frühere Schalker Sascha Wolf und der „weiße Brasilianer“ Ansgar Brinkmann mit von der Partie.

Kult-Kicker Ansgar Brinkmann läuft am Samstag in Marl beim Benefizspiel auf. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Ex-Schalker Göl sammelte über 10.000 Euro

Ali Göl, der früher unter Floßbach bei der SpVg. Marl spielte, hat beim verheerenden Erdbeben in der Türkei mehrere Verwandte verloren. Zusammen mit seiner Frau sammelte Göl bereits über 10.000 Euro an Spenden ein und war auch vor Ort, um mitanzupacken. Holger Floßbach: „Ali hat uns Fotos aus der betroffenen Region in der Türkei gezeigt. Da bekommt man Gänsehaut, wenn man das sieht. Deswegen ist es wichtig, dass wir durch das Spiel auch einen Beitrag zur Hilfe leisten.“

Veranstalter hoffen auf vierstellige Zuschauerzahl

Die Veranstalter des Benefizspiels hoffen am Samstag ab 13 Uhr auf eine vierstellige Zuschauerzahl. Der Eintritt zum Spiel ist frei, stattdessen wird um eine Spende zugunsten der Erdbebenopfer gebeten. Die Partie wurde extra auf die Mittagszeit gelegt, damit es keine Terminkollision mit den Übertragungen der Bundesligaspiele ab 15.30 Uhr gibt. Moderiert wird das Benefizspiel von Reporter-Legende Werner Hansch.

