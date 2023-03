Bei uns im Livestream: Preußen Münster empfängt Schalkes U23

Gelsenkirchen. Preußen Münster will gegen die U23 des FC Schalke 04 den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft und Aufstieg machen. Wir zeigen die Partie live.

Die Trends zeigen in unterschiedliche Richtungen: Der SC Preußen Münster hat alle fünf Spiele in der Regionalliga West in diesem Jahr gewonnen, dabei im Schnitt mehr als drei Tore geschossen – und kann sich auf dem Weg zu Meisterschaft und Aufstieg wohl nur noch selbst stoppen. Oder funkt die U23 des FC Schalke 04 dazwischen? Die Schalker reisen allerdings mit einer Serie von vier Spielen ohne Sieg nach Münster. Wir übertragen das Regionalliga-Spiel des 27. Spieltags live.

Preußen Münster gegen Schalke U23 – Livestream und alle Infos zum Spiel

Preußen Münster - FC Schalke 04 U23

Regionalliga West, 27. Spieltag

Samstag, 18. März

14 Uhr, Preußenstadion Münster

Jakob Fimpel und Schalkes U23 haben bei Preußen Mnster eine schwere Aufgabe vor sich. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Am vergangenen Wochenende mussten beide aber aussetzen: Sowohl das Spiel der Preußen beim SV Rödinghausen als auch das Duell der Schalker mit der U23 von Fortuna Düsseldorf wurden abgesetzt. Was die Tabelle angeht, sind die Voraussetzungen klar: Preußen steht mit elf Punkten Vorsprung auf Platz an der Spitze und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand im Vergleich mit „Verfolger“ Borussia Mönchengladbach II.

Preußen Münster auf dem Weg in die 3. Liga

Vor einem Jahr verpassten die Preußen noch im Fernduell mit Rot-Weiss Essen ganz knapp den Aufstieg – 2023 wird der SCP wohl in die dritte Liga aufsteigen. Nächster Schritt ist das Duell mit der U23 des FC Schalke, die zuletzt Anfang Februar gewonnen hat und seitdem etwas ins Tabellenmittelfeld zurückgefallen ist.

Das Hinspiel gewann Preußen mit 3:1 im Schalker Parkstadion – allerdings erst im zweiten Anlauf, nachdem das Spiel einmal wegen eines Unwetters abgebrochen worden war.

