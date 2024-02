Bei Schalke 04-Neuzugang Soppy geht es langsam aufwärts

Gelsenkirchen Nach seinem Einzelprogramm meldet sich der 21-Jährige in knallgelben Schuhen im Team-Training der Königsblauen zurück.

Brandon Soppy hatte am Montag Nachmittag ein Lächeln auf den Lippen. Schalkes Winter-Neuzugang, der am letzten Tag der Wintertransferperiode von den Königsblauen auf Leihbasis für die Rechtsverteidiger-Position verpflichtet wurde, kehrte nach mehrtägiger Pause ins Mannschaftstraining zurück. Kurz vor dem Betreten des Rasens klatschte Soppy locker-cool mit einigen Trainings-Kiebitzen ab.

Defizite wurden im Testspiel deutlich

Soppy, der als Leihgabe vom italienischen Profi-Klub Atalanta Bergamo nach Gelsenkirchen kam, hatte kürzlich im Testspiel gegen Drittligist SC Verl (4:1) erhebliche Defizite offenbart. Schalkes Sportliche Leitung reagierte anschließend und verordnete dem 21-Jährigen ein spezielles Einzelprogramm, um seine Fitness auf Vordermann zu bringen.

Brandon Soppy hatte einen schwierigen Start auf Schalke. Jetzt will der Außenverteidiger Fahrt aufnehmen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Zielsetzung St.Pauli-Heimspiel

„Ich will, dass er sich langsam steigert, bis er richtig fit ist und der Mannschaft helfen kann. St. Pauli ist das Ziel“, ließ Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots durchblicken. Jetzt scheint Soppy bereit für das Team-Training. In knallgelben Schuhen spulte er am Montag sein Programm unter den wachsamen Augen von Profi-Cheftrainer Karel Geraerts ab. Für das kommende Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg (Samstag, 20.30 Uhr/Sky und Sport1) wird Brandon Soppy noch kein Kader-Kandidat für den FC Schalke 04 sein, aber das Heimspiel gegen Tabellenführer FC St. Pauli könnte für den Neuzugang zum Neustart werden.

Soppy stand ein Mal im S04-Kader

Soppy hatte bisher ein einziges Mal im Spieltags-Aufgebot der Schalker gestanden. Am 3. Februar schnupperte der Defensivmann beim eminent wichtigen 1:0 über Eintracht Braunschweig Arena-Atmosphäre. In Kiel (0:1) und gegen Wehen Wiesbaden (1:0) wurde der einstige französische U20-Nationalspieler nicht berücksichtigt.

