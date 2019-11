Nach großem Kampf stand der TB Beckhausen in der Tischtennis-NRW-Liga am Ende doch wieder mit leeren Händen da. Beim GSV Fröndenberg verloren die Beckhausener knapp mit 7:9.

Ins Gastspiel beim Tabellenzweiten war der Turnerbund eigentlich als klarer Außenseiter gegangen. Während die Gastgeber in ihrer Stammbesetzung antraten, mussten die Beckhausener erneut Thorsten Wrobel ersetzen. Und zunächst schien die Begegnung auch den erwarteten Verlauf zu nehmen, denn die Gastgeber gingen nach den ersten Doppeln mit recht klaren Siegen mit 2:0 in Führung.

Aber das Team um Kapitän Marcel Mann hielt danach ganz stark dagegen und gewann die folgenden vier Partien nach heiß umkämpftem Spielverlauf, einmal in vier und dreimal in fünf Sätzen. Nachdem Marius Mann, bei dem es an diesem Tag nicht laufen wollte, sein Einzel klar verloren hatte, glichen die Gastgeber mit einem Fünfsatzsieg gegen den stark aufspielenden Ersatzmann Ralf Dobrinkat zum 4:4 aus. Klaus Krutz brachte den TBB aber wieder nach vorn. Und Udo Lindemann stellte mit einem knappen 3:2-Erfolg den alten Zweipunktevorsprung wieder her.

Allerdings konnte Fröndenberg durch zwei klare Siege erneut ausgleichen. Anschließend drehte Andre Blies einen 0:2-Satzrückstand und setzte sich noch im Entscheidungssatz durch – 7:6. Auch Klaus Krutz glich einen 0:2-Rückstand noch aus. Er musste am Ende jedoch seinem Gegner zum knappen Sieg gratulieren. Das letzte Einzel und auch das Schlussdoppel wurden dann jeweils mit 3:0 eine klare Beute der Gastgeber. So konnten die Beckhausener nach einem mehr als vierstündigen Marathonmatch doch nichts Zählbares mit nach Hause nehmen.