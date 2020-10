Beckhausen steht jetzt allein an der Verbandsliga-Spitze

In der Tischtennis-Verbandsliga tat sich der TB Beckhausen bei seinem 7:5-Erfolg bei der DJK TTR Rheine ziemlich schwer. Obwohl die Beckhausener als die klaren Favoriten in Rheine angereist waren, machten die noch sieglosen Gastgeber ihnen vor allem zu Beginn der Begegnung das Leben schwer.

Zwar konnte sich Udo Lindemann in seiner Partie nach einem 1:2-Satzrückstand noch im Entscheidungssatz durchsetzen. Marcel Mann und auch sein Bruder unterlagen dagegen jeweils in fünf Sätzen. Dabei klebte vor allem Marius Mann viel Pech am Schläger, als er sowohl im vierten als auch im fünften Satz jeweils hauchdünn in der Verlängerung das Nachsehen hatte. So lagen die Rheinenser also zunächst mit 2:1 in Front.

Udo Lindemann behauptet sich im Spitzenspiel im Entscheidungssatz

Es folgte aber die stärkste Phase des Turnerbundes, der durch drei souveräne 3:0-Siege nach dem ersten Durchgang nun selbst mit 4:2 die Nase vorn hatte. Während Marcel Mann auch in seiner zweiten Partie unterlag, konnte sich Udo Lindemann im Duell der Spitzenspieler nach einem 0:2-Satzrückstand erneut im Entscheidungssatz behaupten. André Blies (3:2) und Marius Mann (3:0) machten dann vorzeitig alles klar für ihr Team. Da waren die beiden Niederlagen von Reinhold Anton und Klaus Krutz nur noch kleine Schönheitsfehler.

Durch diesen, in einem dreistündigen Match hart erkämpften 7:5-Erfolg ist der TB Beckhausen weiterhin ohne Verlustpunkt und hat jetzt die alleinige Tabellenführung übernommen, da zwei der Konkurrenten gegeneinander remis gespielt haben. (oett)