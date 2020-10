Beckhausen-05-Trainer Tim Engler: „Wir sind auf Kurs“

Beckhausen 05 ist in der Gelsenkirchener Fußball-Kreisliga A 1 auf Rang zwei angekommen. Heimspiel gegen den Tabellenfünften Adler Ellinghorst.

Gelsenkirchen Beckhausen 05 schleicht sich in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A nach oben. Nach dem 1:1 gegen Eintracht Erle zum Auftakt haben die Schwarz-Blauen viermal in Folge gewonnen. Sie sind jetzt auf Rang zwei angekommen. „Wir sind auf Kurs“, sagt Trainer Tim Engler vor dem Heimspiel an diesem Sonntag gegen den Tabellenfünften Adler Ellinghorst.

Eine Woche nach dem 0:2 gegen Beckhausen hat der Tabellenfünftletzte FC Horst 59 erneut ein Heimspiel vor der Brust. Es geht gegen den Tabellensiebten YEG Hassel II, der drei von vier Partien gewinnen konnte. „Ich denke, dass wir auch den Hasselern Paroli bieten können, wenn wir die Leistung vom vergangenen Sonntag wiederholen“, sagt 59-Trainer Tobias Bergforth.

Fernduell zwischen Westfalia Buer und Gençlerbirliği Resse

Eintracht Erle darf nach zwei Auswärtsniederlagen hintereinander nicht auch noch beim SC Schaffrath straucheln. Sonst droht der Kontakt nach ganz oben frühzeitig abzureißen. Im Kampf gegen den Abstieg liefern sich Westfalia Buer und Gençlerbirliği Resse ein Fernduell um die zweifelhafte Ehre, wer am längsten ohne Punktgewinn bleibt. Die Resser waren zuletzt beim 1:2 gegen SSV Buer II ganz nahe dran an einer Überraschung. Sie müssen diesmal zu Preußen Gladbeck. Westfalia Buer hat derweil den ebenfalls noch sieglosen BV Rentfort II zu Gast.

Tabellenführer SSV Buer II erwartet den VfB Kirchhellen II. Außerdem spielt Preußen Sutum beim VfL Grafenwald. (mik)

Mehr aktuelle Artikel zum Gelsenkirchener Amateurfußball:

Alle Nachrichten und Bilder zum Sport in Gelsenkirchen finden Sie hier