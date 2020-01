Baumjohann: Titeltraum unter dichten Wolken

Sportlich ist Alexander Baumjohann auf dem (fast) sicheren Weg zur australischen Meisterschaft – doch die katastrophalen Buschbrände im Land trüben seine Freude. Rein sportlich könnte die Großwetterlage kaum besser sein für Alexander Baumjohann: Mit dem FC Sydney dominiert der Ex-Schalker die australische A-League nach Belieben.

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Melbourne City beträgt nach 14 Spieltagen bereits stolze acht Punkte, wobei „Baumis“ Klub ein Spiel weniger absolviert hat. „Der FC Sydney ist der größte Klub Australiens“, verrät der gebürtige Waltroper, „wir wollen Meister werden. Zudem habe ich hier die Chance, in der asiatischen Champions League zu spielen, was ebenfalls ein absolutes Highlight ist.“

Doch Glanz und Gloria auf dem Rasen stehen im Schatten der verheerenden Buschbrände, die sich seit Wochen durch Australien fressen. „Es ist eine Katastrophe für das Land, die Menschen und nicht zuletzt für die Tierwelt. Etwa 30 bis 40 Prozent der Koalas sind im Flammenmeer umgekommen“, berichtet Baumjohann mit bewegter Stimme.

Lage hat sich etwas entspannt

„In den letzten Tagen hat sich die Lage zum Glück etwas entspannt. Aber vor zwei Wochen, bei unserem Spiel gegen Adelaide, kam plötzlich 35 Grad heißer Wind auf und blies riesige schwarze Aschepartikel ins Stadion. In den letzten 20 Minuten konnte man kaum noch atmen. 24 Stunden in dieser Luft sind so schädlich wie 50 Zigaretten.“

Neben Baumjohann spielen derzeit zahlreiche weitere deutschsprachige Profis in Australien. „Sie alle, egal wo, sind von den Buschbränden betroffen“, verrät der 33-Jährige, der regelmäßig in Kontakt mit Pirmin Schwegler und Patrick Ziegler vom Lokalrivalen Western Sydney Wanderers steht. Am heutigen Freitag gastiert Baumjohann auswärts bei Melbourne Victory, dem Klub seines früheren Schalker Mannschaftskollegen Tim Hoogland (34): „Tim ist zwar derzeit verletzt, aber vor dem Spiel werde ich ihn sicher treffen und nachhören, wie es ihm zuletzt so ergangen ist.“

Baumjohanns Vertrag in Sydney läuft noch bis Mitte 2021. Und dann? „Ich bin ja nicht mehr der Jüngste“, sagt er. „Andererseits weiß man nie, was der Fußball noch so bringt. Vielleicht gehe ich dann nochmal nach Asien.“