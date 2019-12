Bastian Oczipka ist Schalkes Dauerbrenner

Bastian Oczipka ist Schalkes Dauerbrenner der Hinrunde: Der 30-Jährige fehlte in den ersten 17 Bundesligaspielen dieser Saison nicht eine einzige Minute – er stand immer in der Startelf und wurde nie ausgewechselt. In der Bundesliga haben das neben dem Schalker nur noch 14 weitere Akteure geschafft (darunter neun Torhüter). Bei Oczipka kommt noch dazu: Er war auch in beiden DFB-Pokalspielen von Anfang bis Ende dabei und absolvierte somit in der Hinrunde schon 1.710 Pflichtspiel-Minuten – als einziger Schalker.

Oczipka machte fast alle Spiele auf der laufintensiven Position des linken Außenverteidigers – erst gegen Ende der Vorrunde half er aufgrund der Personalnot im Abwehrzentrum aus. „Das macht auch Spaß“, sagt der frühere Frankfurter und lacht: „Da könnte ich noch zehn Jahre länger spielen...“

Ein Spaß mit Hintergrund: Nach dieser Saison läuft sein Vertrag auf Schalke aus. Gespräche über eine mögliche Verlängerung hat es bereits gegeben, einen Zwischenstand möchten Spieler und Verein nicht verkünden.

So lautet Oczipkas Zwischenfazit der Saison

Auf seine persönliche Saison-Bilanz ist Oczipka auch etwas stolz: „Es ist oft so, dass mir das vielleicht nicht so zugetraut wird“, sagt er. Lieber spricht er aber über die gute Bilanz der Schalker Mannschaft: „Insgesamt können wir zufrieden sein, Wenn das vor der Saison einer gesagt hätte, dass wir 30 Punkte holen, dann hätten wir das sofort unterschrieben.“

Letztlich ist die gute Ausbeute für Oczipka aber auch keine so große Überraschung: „Wir wissen, dass wir Qualität haben - letztes Jahr ist einfach viel schief gelaufen, man sieht dann immer wieder, dass es einfach nur eine Kopfsache ist. Wir haben uns komplett neu gesammelt im Sommer. Dass wir Qualität haben, auch die Spieler, die im letzten Jahr dabei waren, das wussten wir in der Mannschaft.“ Der Routinier sagt aber auch: „Uns war auch klar, dass wir das wieder auf den Platz bringen müssen, das haben wir weitestgehend gemacht.“ (MH)